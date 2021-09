Quando si parla di smartphone unici c’è sempre il tocco di Caviar. Ecco il nuovo iPhone 12 Pro da collezione con la reliquia di Steve Jobs. Questi modelli unici sono impreziositi da oro 18 carati, l’autografo del fondatore di Apple e un lembo di uno dei suoi dolcevita originali. Un pezzo da collezione commemorativo che ha fatto di questi iPhone 12 Pro degli smartphone a edizione limitata destinati al mercato del lusso e agli appassionati del genere. Ecco tutti i dettagli.

iPhone 12 Pro Jobs 4

Si chiama iPhone 12 Pro Jobs 4 l’ultimo nato in casa Caviar, nota azienda famosa per la personalizzazione di smartphone capace di trasformarli in pezzi unici e da collezione. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della nuova Samsung Skull Collection. Oggi invece ci concentreremo su questo nuovo modello di casa Apple reso davvero unico da alcuni particolari.

In merito alle sue caratteristiche tecniche c’è poco da dire trattandosi di un iPhone 12 Pro. Ma la sua particolarità risiede proprio negli elementi aggiunti da Caviar. A rendere unico questo smartphone sono dei piccoli pezzi del dolcevita originale di Steve Jobs inseriti al centro del logo ufficiale: la mela morsicata.

Pezzi unici di grande valore economico e simbolico

Ne sono stati realizzati solamente 10 esemplari in tutto il mondo e sulla parte inferiore è stato serigrafato il motto di Jobs: “Think different” insieme al suo autografo originale. Ecco come Caviar descrive il nuovo modello:

“Il design laconico del telefono è costituito da una custodia in titanio annerito e incisa con la firma originale di Steve Jobs. L’elemento chiave della versione personalizzata di iPhone 12 Pro è un pezzo del famoso dolcevita originale di Jobs. Il frammento è incastonato nella famosa mela morsicata, realizzata in oro 750. Hai in mano un vero capolavoro di lusso e un talismano intriso dello spirito di un grande genio!“.

Il prezzo? Si parte da circa 5.380 euro fino ad arrivare a 9.150 euro a seconda del modello scelto di iPhone 12 Pro e alle sue caratteristiche tecniche. Godetevi il lusso grazie a questo meraviglioso video che ci fa viaggiare nel tempo omaggiando un uomo che ha fatto la storia della tecnologia: Steve Jobs.

In conclusione possiamo dire che si tratta di 10 pezzi davvero unici che entreranno nel mondo del collezionismo a pieno titolo. Non si tratta solo di un acquisito, ma di un vero e proprio investimento, senza alcun dubbio. Ecco perché, se avete la possibilità di investire qualche soldo, questa è l’occasione perfetta.