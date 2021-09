Tutti erano in attesa del 3 settembre, data dell’arrivo dei primi 5 nuovi episodi della quinta stagione de La Casa di Carta. Purtroppo anche gli ultimi visto che la serie TV Netflix spagnola si concluderà per sempre con i restanti 5 il 3 dicembre 2021. Che fastidio però ricevere notizie e scoop, senza poter decidere di non vederle, prima di aver assistito a questo titolo. Prevenire è meglio che curare. Ecco perché Netflix questa volta ha deciso di proteggere i fan de La Casa di Carta dagli spoiler prendendo in ostaggio i peggiori spoileratori italiani. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Casa di Carta 5: Netflix ha realizzato una no spoiler zone

Simpatica l’iniziativa di Netflix che, per proteggere tutti i fan de La Casa di Carta 5, ha deciso di realizzare una “no spoiler zone“. Troppo spesso infatti, l’effetto colpo di scena viene disturbato o annullato da alcuni post pubblicati sui social e che nessuno vorrebbe vedere prima di aver assistito ai nuovi episodi di una serie TV.

Per cancellare il problema, il colosso dello streaming ha eliminato i 100 peggiori spoileratori d’Italia. Ovviamente non ha commesso plurimi omicidi, ma li ha fatti decollare da Malpensa trasmettendo in volo tutti e cinque gli episodi de La Casa di Carta 5. “L’ultimo colpo della banda ha regalato a milioni di fan un finale senza spoiler” perché “il volo durerà esattamente come la serie” ha specificato un messaggio registrato dal Professore agli speciali passeggeri del volo diretto a Madrid.

Naturalmente i protagonisti, o meglio i passeggeri, di questo volo speciale sono stati tutti privati di qualsiasi dispositivo mobile potesse mettere in pericolo l’incolumità di chi ancora non aveva visto La Casa di Carta 5.

Con loro, ad accompagnarli in questo piacevole rapimento, c’era anche uno dei volti noti e amati di questa serie TV Netflix. Si tratta di Helsinki, interpretato da Darko Peric. Lungo tutto il viaggio nessuno ha potuto utilizzare smartphone o tablet connessi a internet. In questo modo tutti i fan hanno potuto assistere agli episodi da terra. Ma la cosa importante, senza il rischio di bruciarsi qualche scena spettacolare perché anticipata da un odioso post spoiler.

Se anche voi avete già terminato tutti e cinque gli episodi de La Casa di Carta 5, non vi resta che attendere il 3 dicembre quando Netflix renderà disponibile il gran finale di questa serie TV.