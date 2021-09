Google ha annunciato un nuovo gioco disponibile per il riscatto su Stadia Pro insieme ad un periodo di prova da riscattare dopo l’iscrizione al servizio, disponibilità aggiuntiva di Ubisoft+ e un weekend gratuito per Watch Dogs: Legion in un post sul blog di oggi.

Ark: Survival Evolved ora può essere richiesto con un abbonamento Stadia Pro. Il gioco di sopravvivenza pieno di dinosauri si unisce a Darksiders II Deathinitive Edition, Little Big Workshop, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager e Wave Break come annunciato la scorsa settimana.

Stadia Pro si fa strada tra i giganti del cloud gaming

Gli abbonati a Stadia Pro possono anche utilizzare un periodo di prova gratuito da utilizzare dopo l’iscrizione al servizio. L’offerta è disponibile per i membri nuovi, attuali o precedenti che non hanno riscattato la promozione simile negli anni passati. Secondo le FAQ ufficiali, l’offerta scade il 31 marzo 2022 e può essere utilizzata subito dopo l’iscrizione. Nel frattempo, il negozio sta attualmente vendendo giochi indie con più di 20 titoli e include Little Nightmares 2, uno dei migliori giochi Stadia del 2021.

Watch Dogs: Legion ha ricevuto componenti aggiuntivi sia gratuiti che a pagamento la scorsa settimana. Infine, Google ha rivelato insieme a Ubisoft che Ubisoft+ su Stadia è ora disponibile in tutti i paesi in cui è possibile utilizzare il servizio di streaming. Anche l’abbonamento con accesso ai giochi Ubisoft aumenterà di prezzo il 30 settembre a 18 euro al mese.

Con la flessibilità di Stadia, puoi giocare facilmente a tutti i tuoi giochi preferiti su TV, smartphone, computer, laptop o tablet. Un abbonamento a Stadia Pro include alcuni giochi gratuiti, ma puoi acquistarne ancora di più, dai titoli AAA agli indie e alle esclusive della piattaforma.