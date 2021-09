Recensione Vacos Cam IR, telecamera Wireless da esterno con batteria.

Tempo di vacanze e, con le case lasciate vuote, tempo di topi da appartamento….ed allora meglio pensare alla sicurezza della nostra casa, senza grandi spese possiamo dotarci di una bella IPcam per monitorare gli interni o gli esterni della nostra abitazione.

La telecamera Vacos della nostra prova è frutto di una campagna Kickstarter, ed è finalmente disponibile all’utenza su diverse piattaforme di vendita online, offre la possibilità di essere utilizzata sia internamente che esternamente con una batteria integrata che non richiede fili e promette una favolosa autonomia.

Descrizione

Realizzata in plastica bianca, non si differenzia particolarmente da altri modelli disponibili, nella parte frontale sono presenti led di notifica blu e rossi, il microfono ed i due sensori infrarossi per la visione notturna fino a 10 metri di distanza.

In confezione troviamo due supporti a muro, il primo tradizionale a vite, ed il secondo magnetico per poter regolare l’inclinazione o attaccare e staccare la telecamera con estrema praticità.

In confezione oltre alla viteria è presente anche il cavo di ricarica della batteria da 6.700 mAh non rimovibile, ahimè dotato di connettore MicroUSB.

La batteria promette circa 6 mesi di autonomia, in un mese continuativo di utilizzo la carica della batteria è scesa di una tacca ma è stata tirata fuori dalla scatola e utilizzata così com’era senza caricarla.

Sul retro presente il pulsante di accensione e reset, nella parte inferiore lo speaker.

Nessun ingresso per una eventuale MicroSD, l’archiviazione può essere gestita tramite il cloud del produttore(un po’ costoso) o dalla memoria di archiviazione interna rapida ti tipo eMMC da 16 GB.

Il collegamento alla rete è esclusivamente Wireless a reti 2.4 Ghz, la camera può essere utilizzata tranquillamente in spazi esterni poiché certificata IP65 e resistente a temperature da -20 a +50° Celsius.

Dotata di funzione PIR(Passive Infrared Detector), che rileva tramite gli infrarossi le fonti di carole per segnalare eventuali movimenti catturati dalla Cam, le sue dimensioni sono 88 x 76 x 76 mm.

Utilizzo e App

È in grado di registrare video in risoluzione 1080p FullHD grazie al sensore CMOS da 2MP e la lente ha un angolo di 120° per una visione molto ampia, con distorsione dell’immagine ridotta tramite software.

L’installazione è molto semplice, soprattutto se scegliamo l’attacco magnetico, la configurazione avviene invece tramite l’applicazione Vacos Smart, disponibile per Android e iOS.

Il processo di pairing è abbastanza semplice, il software che ci troveremo davanti è piuttosto basilare ma abbastanza intuitivo e curato e, soprattutto, in italiano abbastanza ben tradotto.

La funzione più importante è naturalmente il rilevamento allarme, la cui sensibilità può essere regolato in una scala da 1 a 10 e pianificato.

Oltre a questa funzione è possibile catturare uno screenshot, utilizzare l’interfono grazie all’audio a 2 vie, accedere all’album delle registrazioni o avviare una registrazione.

È possibile configurare una sorta di sirena affinché suoni trascorsi due minuti dalla rilevazione di un intruso, ha un suono un po’ scialbo che un eventuale ospite indesiderato potrebbe inizialmente confondere più per un suono di interferenza che piano piano diventa più forte e fastidioso ma senza somigliare ad una sirena.

Peccato manchi la possibilità di occultare i led alla rilevazione di un movimento, ci vorrà poco ad individuare questa cam anche al buio ed a toglierla di mezzo.

Compatibile inoltre con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa dotati di display.

Conclusioni

Costa circa 100 euro, ed in generale è promossa come qualità dell’hardware e per la praticità dell’attacco magnetico.

Un pochino da rivedere il software che è un poco scarno di funzioni quali la mappatura dell’inquadratura per escludere alcune aree dalla rilevazione dell’allarme ed a volte un po’ pigro nell’inviarci la notifica di rilevazione movimenti.