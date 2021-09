Iliad: nuove offerte disponibili ancora sul sito fino a 120GB in 5G

I numeri di Iliad lasciano la concorrenza sempre più allibita, soprattutto perché continuano a salire. Come era stato già annunciato durante gli scorsi mesi, si prevedeva un aumento dei clienti del noto gestore proveniente dalla Francia, il quale infatti avrebbe incrementato il numero di seguaci. Oggi si contano circa 7,8 milioni di persone che hanno scelto una delle promo del gestore low cost, il quale riesce a dare il suo contributo ogni giorno sempre di più.

Col tempo sono state scoperte tante offerte, le quali sono state propinate gradualmente da Iliad al pubblico pronto a cambiare gestore. Arrivando da altre realtà, gli utenti non hanno potuto fare altro che constatare quanto fosse vantaggiosa la proposta di Iliad. In questo caso sta succedendo di nuovo: il provider permetterà a tutti di passare alla migliore offerta ora disponibile con un solo click e senza pagare costi aggiuntivi.

Iliad: gli utenti ora potranno beneficiare della promo da 120 giga in 5G anche se hanno un’altra offerta

Tutti conoscono l’offerta da 120 giga in 5G a soli 9,99 € al mese. Questa potrà essere sottoscritta gratuitamente anche dagli stessi utenti già con Iliad ma con un’altra promozione. Basterà infatti cambiare la propria promo da 9,99 con quest’ultima attualmente disponibile.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.