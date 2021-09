La piattaforma di streaming video Netflix è senza ombra di dubbio la migliore in assoluto in questi tempi. Di fatto, il colosso californiano è riuscito a battere qualsiasi altro servizio di streaming e riesce a raggiungere una quantità di utenti sempre più alta nel corso delle settimane andando ad offrire sempre nuove produzioni originali.

Ce ne sono tante di quest’ultime che sono riuscite a diventare molto importanti nel mondo del cinema e delle serie TV. Al contempo però, Netflix ogni mese cancella alcune produzioni dalla piattaforma, che siano film o serie TV. Sicuramene molti si chiedono il motivo di tali cancellazioni, ma di ragioni ce ne sono molteplici.

Le complicazioni principali attualmente sono quelle che riguardano uno scarso interesse da parte del pubblico o una mancanza di risorse economiche. Scopriamo di seguito alcune serie TV che sono state cancellate di sorpresa.

Netflix: gli show che non hanno avuto un’altra possibilità

Proprio di recente, Netflix ha rimosso alcune serie TV dal suo catalogo e questa sorte è capitata a fin troppe produzioni durante questo sfortunato anno.

Uno degli show cancellati che aveva riscosso un buon successo è Cursed, ma anche Emily’s Wonder Lab faceva parte di questa categoria. Ci sono poi anche serie TV come The Crew e Bonding, show che hanno avuto un ottimo successo ma che Netflix non ha avuto intenzione di rinnovare. Nonostante Dad Stop Embarassing Me! sia stata ben 10 giorni nella TOP 10 della piattaforma, è stata cancellata. Delusione assoluta invece per Jupiter’s Legacy, la quale è stata cancellata dopo appena una sola stagione.

Non ci sono state altre cancellazioni da segnalare, nel caso in cui ce ne saranno non esiteremo a farvelo presente il prima possibile.