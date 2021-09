In questi ultimi mesi si è intensificata sempre più la produzione e la diffusione di smartphone in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Tra le aziende del settore mobile Samsung sta proponendo un gran numero di questi device, anche appartenenti alla fascia media del mercato. Stando a quanto è emerso in rete, in particolare, il colosso sudcoreano sta lavorando alla realizzazione del Samsung Galaxy A13 5G, uno smartphone addirittura entry-level con supporto a questa connettività.

Samsung sta lavorando al nuovo Samsung Galaxy A13 con connettività 5G

Il Samsung Galaxy A12 è stato ormai annunciato un anno fa ma ora sembra che l’azienda sia finalmente al lavoro sul suo successore. Come già accennato, infatti, in queste ore è emerso che Samsung sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone entry-level, ovvero il prossimo Samsung Galaxy A13 5G. Quest’ultimo è al momento noto con il numero di modello SM-A136B e, tra le caratteristiche di rilievo di questo device, ci sarà il supporto alla nuova connettività 5G.

Fino a non molti mesi fa, il supporto a questa rete era una caratteristica riservata pressoché agli smartphone di fascia alta e top di gamma. Ora, però, le varie aziende del settore hanno deciso di ampliare la propria proposta proponendo smartphone con supporto al 5G anche appartenenti a fasce di prezzo più basse. Per questo motivo, Samsung ha dunque intenzione di annunciare questo nuovo entry-level con supporto alle reti 5G.

Per il momento non abbiamo altre informazioni tecniche su questo device. Staremo a vedere se Samsung deciderà di adottare uno degli ultimi processori di MediaTek oppure se opterà per un processore di casa Qualcomm.