I nuovi prezzi del volantino Trony mettono letteralmente le ali agli sconti, gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti sempre più economici e scontati, a patto che rispettino alcune importante prerogative della campagna stessa.

Tutti coloro che vorranno godere dei prezzi più bassi, sono difatti costretti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, senza potersi affidare al sito ufficiale. Il volantino risulta essere in scadenza il 15 settembre 2021, i prodotti mobile sono tutti completamente sbrandizzati, inoltre è prevista la garanzia di 24 mesi da poter esercitare praticamente ovunque.

Trony: gli sconti sono per tutti

Al centro della campagna promozionale trony troviamo comunque il cosiddetto sconto IVA, la possibilità di godere di riduzioni fisse e prestabilite, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla merce che si sceglie di acquistare. E’ importante notare che non parliamo di rimborsi postumi all’acquisto o di buoni sconto, ma di uno sconto immediato direttamente sullo scontrino.

La riduzione sarà pari al 18,03% del prezzo mostrato sul cartellino, se pensavate di aver diritto al 22%, sappiate che vi stavate sbagliando. Il motivo risiede in un corretto tecnicismo, difatti l’IVA non viene applicata alla suddetta cifra, ma ad una inferiore, in quanto sul cartellino vedremo la composizione di listino + IVA applicata allo stesso; una volta scorporata dal prezzo finale, andrà ad incidervi in percentuale al 18,03%, e non al 22%.

Tutti dettagli quasi superflui, che distolgono l’attenzione da una campagna promozionale veramente interessante, e da approfondire aprendo le pagine sottostanti.