La cancelliera tedesca Angela Merkel, che lascia l’incarico dopo 16 anni al potere, farà la sua ultima visita a Mosca.

Il 20 agosto la Merkel arriverà in Russia per i colloqui con il presidente Vladimir Putin, riferisce Deutsche Welle, citando il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert.

Seibert non ha specificato il programma della visita, la prima per la Merkel in un anno e mezzo, aggiungendo che dopo Mosca il cancelliere andrà a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il servizio stampa del Cremlino ha confermato l’imminente incontro tra Putin e Merkel. “Si prevede di discutere lo stato e le prospettive per lo sviluppo della cooperazione bilaterale in vari campi, nonché una serie di questioni internazionali e regionali“, ha affermato il Cremlino.

La visita della Merkel si svolgerà in un contesto di forte aumento dei prezzi del gas in Europa, che hanno raggiunto il 200% dall’inizio dell’anno.

I motivi tecnici

I futures sul gas alla borsa londinese ICE, agganciati alle quotazioni spot dell’hub olandese TTF, sono scambiati a circa 560 dollari per mille metri cubi, anche se all’inizio dell’anno il prezzo era di 190 dollari.

Il gas sta rapidamente diventando più costoso a causa del calo delle importazioni di GNL e della forte riduzione delle forniture da parte del gigante russo del gas Gazprom, che si rifiuta di passare attraverso l’Ucraina.

Il gasdotto Yamal-Europe, che viene utilizzato per fornire gas dalla Siberia occidentale attraverso la Bielorussia e la Polonia alla Germania, opera solo a un quarto della capacità dopo un incidente all’impianto di Gazprom a Urengoy.

Anche i prezzi del carbone hanno iniziato a salire rapidamente in Europa. Per la prima volta in 9 anni, i futures per il mese successivo hanno superato i 100 dollari per tonnellata a seguito di un forte aumento dei prezzi di spedizione da parte degli esportatori australiani e cinesi.

Dall’inizio dell’anno, il carbone nell’UE è diventato quasi 1,5 volte più costoso.

Se i fornitori di GNL non aumentano le forniture al mercato europeo, o Gazprom non cambia improvvisamente la sua strategia e iniziano a utilizzare al massimo il sistema di transito ucraino, allora dovremmo affrontare un nuovo aumento dei prezzi del gas in Europa, almeno fino alla fine del anno.