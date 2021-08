Ancora novità dal fronte serie TV. Infatti, in occasione del Netflix Geeked, l’evento che si tiene ogni giorno in streaming sui canali ufficiali, il colosso statunitense ha trasmesso e pubblicato la prima clip di Another Life 2 confermandone la data di uscita. Quindi è in arrivo la seconda stagione di questo titolo sci-fi. Scopriamo insieme tutti gli interessanti dettagli rivelati in poco più di 2 minuti da questo breve video.

Another Life è una serie TV Netflix di genere sci-fi. Racconta dell’astronauta Niko Breckenridge, interpretata dall’attrice Katee Sackhoff. La protagonista dirige una squadra che nello Spazio e all’interno di una navicella studiano ed esaminano la genesi di un misterioso artefatto alieno atterrato sulla Terra. Ecco la sinossi ufficiale:

“Quando un misterioso artefatto alieno atterra sulla Terra, il Comandante Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) deve condurre la prima missione interstellare dell’umanità sul suo pianeta di origine, mentre suo marito (Justin Chatwin) cerca di stabilire il primo contatto con l’artefatto sulla terra. Another Life esplora il miracolo della vita, quanto preziosa è la vita in un universo per lo più vuoto, e le strade che siamo disposti a percorrere per proteggere coloro che amiamo“.

La nuova clip che ha confermato l’uscita della seconda stagione di Another Life è stata pubblicata in occasione del Netflix Geeked. Questo evento si sta rivelando sempre di più ricco di sorprese.

They can't fight, and they sure as hell can't run.

ANOTHER LIFE Season 2 is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/kBrDr2HNBe

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021