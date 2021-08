Passa a WindTre e ricevi Giga illimitati procedendo con l’attivazione dell’offerta Unlimited 5G. Ogni mese il gestore consente di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS e una quantità illimitata di Giga di traffico dati per la navigazione. Ecco tutti i dettagli e le modalità di attivazione dell’offerta All Inclusive riservata ai nuovi clienti.

WindTre Unlimited 5G: contenuti, costo e attivazione della tariffa!

L‘offerta Unlimited 5G di WindTre è rivolta a tutti i nuovi clienti, i quali possono richiederne l’attivazione tramite modalità differenti. Il gestore permette infatti di attivare l’offerta online, acquistando la nuova SIM e ricevendola a casa con spedizione gratuita; di effettuare il pre-ordine online per poi portare a termine l’acquisto in negozio; o di procedere con l’attivazione direttamente in uno dei punti vendita WindTre.

La Unlimited 5G richiede un costo di 29,99 euro al mese da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 minuti verso l’Estero

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Sono inclusi nel prezzo anche i servizi aggiuntivi mentre i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dal gestore che tutela così i suoi clienti dalle spese impreviste.

Non saranno addebitati costi aggiuntivi ma sarà comunque possibile monitorare i consumi effettuati, il credito residuo e lo stato della propria tariffa scaricando gratuitamente e su qualsiasi dispositivo l’app ufficiale WindTre.

Gli interessati che desiderano ottenere maggiori informazioni potranno, inoltre, accedere al sito ufficialewww.windtre.it o recarsi in uno dei negozi WindTre.