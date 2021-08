Gli sviluppatori di WhatsApp hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app sul canale beta: la versione 2.21.18.5 ci dice che il team sta lavorando per aggiungere una funzione sicuramente utile a chi è stato bannato dall’app di messaggistica.

Circa un mese fa, sulla versione beta per iOS, è spuntato uno strumento che consente agli utenti di contestare il ban del proprio account. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: presto si potrà contestare il ban dell’account

Finalmente anche su Android si intravede questa funzione, anche se arriverà solo con un futuro update. Dalle immagini condivise da WABetaInfo si può vedere come funzionerà il tutto: dopo il ban, basterà cliccare sul pulsante in basso per richiedere che il proprio “caso” venga rivisto da persone fisiche del team di supporto, allegando inoltre una descrizione del problema.

Dopo le opportune verifiche sarà dunque sbloccato l’account, ovviamente solo nel caso si sia trattato solo di un errore. Come detto, al momento questa feature non è ancora disponibile neppure in beta, ma ci auguriamo che possa arrivare al più presto per tutti gli utenti.

Vi ricordo che la piattaforma sta per introdurre una funzione presa da Facebook, stiamo parlando di una funzione caratteristica di Messenger e che recentemente ha fatto il proprio debutto anche in iMessage per iOS: le reazioni ai messaggi. Con reazioni viene indicato l’utilizzo delle emoji come risposta diretta ai messaggi per indicare le proprie emozioni a riguardo. Sul social di Facebook queste vengono anche impiegate per i post e per i commenti. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.