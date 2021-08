Molti segreti all’interno di una vita di coppia si nascondono attraverso le conversazioni di WhatsApp. Proprio dalla piattaforma di messaggistica istantanea, come si sente con sempre più frequenza al giorno d’oggi, nascono i tradimenti all’interno di un legame amoroso.

WhatsApp, come seguire tutte le chat del partner con un nuovo metodo

La fragilità di un legame di coppia, in alcuni casi, spinge uno dei due componenti a mettersi alla ricerca di prove relative ad un eventuale tradimento. In questo senso, la lettura delle conversazioni è utile proprio per scoprire indizi circa una possibile mancanza di fedeltà.

Tante persone – la netta maggioranza – per spiare il partner decide di affidarsi alla lettura diretta delle conversazioni sullo smartphone altrui. Questo sistema seppur vantaggioso ha tutti i suoi difetti in termini di risultati. Il partner che ha messaggi da nascondere infatti potrebbe a rimuovere in poco tempo tutti i messaggi sospetti per non destare alcuna preoccupazione.

Per questa ragione, chi desidera controllare le conversazioni del proprio lui o della propria lei deve affidarsi ad un secondo metodo, legato al sistema WhatsApp Web. Con l’estensione desktop della piattaforma di messaggistica è possibile sincronizzare tutte le conversazioni da uno smartphone ad un pc.

Per rendere operativo questo sistema, basterà avere a propria disposizione lo smartphone del partner (per pochi secondi) ed un dispositivo fisso su cui saranno copiate tutte le chat. Questo sistema è molto utile anche per un’altra ma decisiva ragione: le conversazioni saranno aggiornate in tempo reale e pronte alla lettura in ogni momento.