Netflix: nessuno se lo aspettava, stanno già arrivando i primi videogiochi del colosso

Attraverso i propri social, Netflix ha ufficializzato l’inizio del suo programma dedicato al gaming, che parte oggi in Polonia. La nota piattaforma ha voluto essere chiara dichiarando che per il momento si tratta solo del «primo passo», fornendo i dettagli di come funzionerà la sua iniziativa.

«I membri in Polonia possono ora provare il mobile gaming di Netflix su Android con due giochi, Stranger Things 1984 e Stranger Things 3», si legge nel tweet della rivale di Amazon. «Sono davvero i primi, primissimi giorni e abbiamo tanto lavoro da fare nei mesi a venire, ma questo è un primo passo».

«Ecco cosa potete aspettarvi», si continua a leggere:

nessuna pubblicità

nessun acquisto in-app

giochi inclusi nel vostro abbonamento a Netflix

«Vi terremo aggiornati mentre esploriamo come sarà il gaming su Netflix. Restate sintonizzati», conclude la comunicazione. Non possiamo sapere quando si passerà dal mobile ai televisori e ai PC con Netflix, nel frattempo però la casa di Xbox ha appena annunciato di stare per fare un ulteriore passo, portando xCloud su console. Intanto si parte dalla Polonia.