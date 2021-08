Una delle serie TV più importanti mai prodotte da Netflix negli ultimi anni è sicuramente Stranger Things. I fratelli Duffer hanno fatto un ottimo lavoro, tanto che sono riusciti a mettere d’accordo in men che non si dica pubblico e critica. In questo momento ci sono milioni di fan che stanno aspettando con ansia la quarta stagione dello show, ma purtroppo se ne sa ancora poco.

Tuttavia, ci sono comunque delle voci che parlano di un possibile spin-off della serie e a parlarne è stato proprio il regista Shawn Levy. È giusto però non farsi prendere dall’entusiasmo e pensare che ci sarà sicuramente uno spin-off, poiché le parole di Levy in un intervista a Collider ci fanno capire qual è il punto della situazione:

“Certamente quelle conversazioni sono difficilmente evolute, ma non sono nemmeno inesistenti, ragazzo ci ho ballato intorno. E non puoi prendere quelle parole e trasformarle in un titolo come “Stranger Things, il produttore esecutivo, ha confermato lo spinoff” perché non l’ho fatto”.

Stranger Things: lo spin-off non è confermato, ma c’è comunque una possibilità

Nonostante queste parole, il regista ha però riconosciuto che c’è un vero e proprio interesse per qualcosa che derivi da Stranger Things, ma non è ancora chiaro cosa potrebbe essere. Inoltre, Levy ha anche parlato del perché la serie è uscita così tardi, e pare che il motivo non riguardi solamente il Covid:

“È una sorta di perfetta combinazione di tempesta di arresto COVID, ritmo più lento delle riprese nei protocolli COVID e nei protocolli sanitari, che sono necessari, e per coincidenza abbiamo scelto che la stagione 4 fosse di gran lunga (e voglio dire, di gran lunga) la più ambiziosa delle stagioni”