Qualcuno ha parlato di partnership tra Vodafone e Netflix? Effettivamente è così. L’operatore anglosassone si è accordato con il colosso dello streaming on demand per aggiungere un servizio in più alle sue tariffe. Infatti, dal 1° settembre 2021 ogni utente Vodafone con abbonamento telefonico attivo potrà decidere di far convergere il piano Netflix includendolo nell’offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: da settembre si può includere Netflix all’abbonamento telefonico

Sponsorizzato in occasione dell’arrivo de La Casa di Carta 5 il 3 settembre 2021, Vodafone ha dato il via a un’iniziativa davvero fantastica. Comoda, veloce e anche efficace. Ogni abbonato potrà aggiungere al suo piano telefonico attivo Netflix con tutto il suo catalogo di contenuti. Ecco il comunicato sulla pagina ufficiale dell’operatore:

“A partire dal 1 Settembre potrai avere incluso nella nostra offerta di rete fissa e mobile Netflix con serie originali, film, cartoni animati e documentari, per tutta la famiglia e senza limiti. Cogli questa occasione e includi Netflix nel tuo abbonamento telefonico, pagando tutto con una sola pratica fattura“.

Inserendo la propria email, il cliente potrà ricevere l’offerta dedicata che Vodafone ha in serbo per lui con Netflix incluso nell’abbonamento. Dal testo tra l’altro si evince chiaramente che è possibile aggiungere il servizio streaming on demand sia a un piano fisso che mobile.

Se si tratta di un’offerta mobile si potrà sfruttare la rete di nuova generazione 5G per assistere a tutti i contenuti proposti da Netflix. Se invece l’abbonamento è di rete fissa, allora ecco che entra in scena la Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer. Questa particolare tecnologia è in grado di migliorare notevolmente la copertura in tutta la casa, riducendo il rischio di interferenza con le reti vicine.

Lo stesso vale anche al contrario. Ovvero, chi ha già un abbonamento Netflix attivo potrà acquistare Vodafone Family Netflix Edition a un prezzo davvero vantaggioso. In questo modo pagherà i due i servizi in un’unica soluzione all’operatore telefonico.