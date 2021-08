I nuovi prezzi del volantino Expert raggiungono davvero livelli bassissimi, tutti gli utenti in Italia hanno la possibilità di accedervi, senza vincoli o limitazioni degne di nota. Spendere poco è possibile, anche senza limitazioni particolari, a differenza di quanto accade ad esempio da Trony e Euronics.

Il risparmio è raggiungibile sia in negozio che online, con l’unica nota da ricordare riguardante il pagamento delle spese di spedizione, sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo. Nell’eventualità in cui, invece, doveste scegliere la consegna in negozio, ricordate essere sempre gratuita, indipendentemente dal livello raggiunto.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon e le offerte più in voga del periodo.

Expert: questi sono gli sconti da non perdere

Gli smartphone inclusi nel volantino Expert sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, sono infatti tutti disponibili all’acquisto a meno di 500 euro, e racchiudono anche buone occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. I modelli più allettanti coinvolgono Samsung Galaxy A22, Motorola Moto G30, Vivo Y72, Vivo V21 o anche Samsung Galaxy A12.

In aggiunta, tutti coloro che invece vorranno puntare verso un terminale più performante, potranno affidarsi all’ottimo Vivo X60 Pro, il modello da 699 euro, caratterizzato da ottime prestazioni generali, e sopratutto un comparto fotografico che si appoggia direttamente sulle ottiche ZEISS.

Naturalmente all’interno della campagna promozionale di Expert si possono scovare altre occasioni ugualmente interessanti, e perlopiù legate a categorie merceologiche completamente differenti; poco sotto abbiamo integrato tutte le immagini, in modo che abbiate la possibilità di conoscere le offerte da vicino.