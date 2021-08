C’è chi pensa che le radiazioni prodotte dai cellulari non siano pericolose, mentre altri credono che possano provocare tumori e cancro. La verità potrebbe stare giusto in mezzo. Preoccuparsi un po’ è sicuramente differente dal preoccuparsi esageratamente o addirittura per niente. Nei dati aggiornati, Huawei non compare tra gli smartphone con un livello SAR alto. Scopriamo insieme quali sono i modelli che producono più radiazioni.

Radiazioni: Huawei non rientra tra i modelli con un livello SAR elevato

Parlare di informazioni aggiornate sui livelli SAR degli smartphone è un po’ azzardato. Non vengono pubblicati spesso i dati in merito alle radiazioni prodotte dagli ultimi smartphone. Esistono comunque procedure non troppo difficili per scoprire quelle del proprio modello.

Tuttavia, rispetto agli ultimi aggiornamenti in merito, Huawei non rientra i modelli con un livello SAR elevato. Troviamo invece iPhone, Samsung, Oppo e Oneplus. In quanto a radiazioni addirittura Xiaomi, che era tra i più pericolosi e al limite, sembra essere migliorato.

A prendere il posto del peggiore è iPhone 12 Pro che per testa e corpo ha un livello di assorbimento radiazioni del corpo umano davvero alto. Si parla di un dato SAR pari a 0,99 W/kg. Tenendo conto che il limite europeo è di 2 W/kg, siamo sulla linea di confine.

Elenco degli smartphone più pericolosi

Dire che questi smartphone siano pericolosi sarebbe improprio, anche perché non superano il limite imposto dall’Europa per il livello SAR. Altrimenti non sarebbero nemmeno usciti in commercio. Nondimeno, è un termine che ci aiuta a identificare quali sono i modelli che producono più radiazioni. Ecco un elenco aggiornato:

iPhone 12 Pro (0.99 W/Kg per testa e corpo); Samsung S21 Ultra 5G (0.714 W/Kg testa, 1.58 W/Kg corpo); Xiaomi Mi 10 Lite (0.793 W/Kg testa, 1.18 W/Kg corpo); Oppo Find X2 Pro (0.8 W/Kg testa, 1.13 W/Kg corpo); Oneplus 8 Pro (0.950 W/Kg testa, 1.26 W/Kg corpo); LG Wing (0.357 W/Kg testa, 1.304 W/Kg corpo)

Insomma, bene LG, peccato però che non produrrà più smartphone. Ora avete un’idea. Se volete, esiste anche una lista completa degli smartphone pericolosi che producono più radiazioni.