Alcune settimane fa, Apple ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento iOS 14.7.1. Tuttavia ci sono alcuni problemi relativi a questo update. L’aggiornamento è progettato per risolvere un bug di Apple Watch ma alcuni utenti di iPhone riscontrano problemi di connettività con i propri dispositivi dopo aver modificato la versione del sistema.

Nei forum Apple e nei social media come Reddit, molti utenti hanno pubblicato schermate che mostrano che i loro iPhone visualizzano il messaggio ‘Nessun servizio‘ dopo l’aggiornamento di iOS.

iOS: Apple non ha ancora commentato il problema

Sfortunatamente, non c’è nulla che funzioni per tutti gli utenti. Supponiamo che alcuni utenti abbiano provato a riavviare i propri dispositivi e a ripristinare le impostazioni di rete ma questo non funziona per tutti. Altri hanno cambiato le loro schede SIM ma non ha funzionato. Ciò che è più fastidioso, questo aggiornamento iOS non ha portato molte correzioni di bug o molte nuove funzionalità. Invece, disabilita la rete cellulare iOS.

Siamo sicuri che Apple sia a conoscenza del problema ma non ha ancora rilasciato una dichiarazione. L’azienda di Cupertino ha un documento di supporto in merito nel quale descrive in dettaglio un elenco di passaggi da eseguire quando si incontra un messaggio ‘Nessun servizio’.

Quindi, al momento, questa potrebbe essere l’opzione migliore. Ad esempio, se gli utenti si trovano in un’area che in genere ha una buona ricezione, l’azienda consiglia di verificare e installare un aggiornamento delle impostazioni del gestore. Tuttavia, se nulla funziona per te, Apple consiglia agli utenti di ripristinare le impostazioni di rete. Vai su Impostazioni> Generali> Ripristina> Ripristina impostazioni di rete. Nota che questo ripristina anche le password Wi-Fi. Quindi, una volta fatto, dovrai reinserire le credenziali per le reti WiFi.