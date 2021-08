La nota azienda Anycubic produttrice di stampanti 3D lancerà a breve su Kickstarter un nuovo prodotto molto interessante. Si tratta in particolare della nuova Anycubic Photon Ultra, la nuova stampante 3D con tecnologia DLP, un prodotto innovativo e alla portata di tutti grazie al suo prezzo competitivo.

Anycubic lancia su Kickstarter Anycubic Photon Ultra, la nuova stampante 3D con tecnologia DLP

Anycubic è un’azienda molto nota nel settore delle stampanti 3D e, come già accennato in precedenza, ha da poco portato un nuovo prodotto davvero notevole. Stiamo parlando della nuova Anycubic Photon Ultra, la nuova stampante 3D dell’azienda. Quest’ultima si caratterizza e si distingue dai precedenti prodotti in quanto è dotata della tecnologia innovativa denominata DLP. Questa porta con sé numerosi vantaggi per gli utenti, come la manutenzione ridotta al minimo, le stampe precise ad alta risoluzione e il tutto con un basso consumo energetico.

Questa stampante è in grado di offrire delle stampe davvero precise e con una elevata risoluzione. Anche se la risoluzione è valutata a 720p, la qualità di stampante risulta comunque migliore di quella delle stampanti per schermi LCD monocromatici 2k/4k. Questo è dovuto alla presenza della nuova tecnologia DLP. Le stampanti dotate di questa nuova innovazione utilizzano un proiettore che riflette tutta la luce su un pixel tramite un microspecchio, e di conseguenza non si crea alcuna convergenza di luce, ottenendo così contrasti bianco-nero più nitidi.

Come detto in precedenza, un altro vantaggio della nuova Anycubic Photon Ultra è la sua manutenzione ridotta al minimo e questo significa una lunga durabilità nel tempo. A differenza delle altre stampanti, questa non dispone di uno schermo LCD (che va solitamente sostituito ogni 3-5 mesi), mentre grazie al proiettore interno sarà possibile utilizzarla per più di 20.000 ore. Tutto questo comporta ovviamente un risparmio per gli utenti.

L’assenza di uno schermo LCD garantisce inoltre mota più efficienza dal punto di vista energetico. La nuova stampante 3D di Anycubic ha una potenza nominale di 12 W con un consumo energetico medio di 8,5 W e questo permette di avere un’efficienza luminosa del 40%, ovvero15 volte superiore al 2,5-3% rispetto a quella delle stampanti LCD.

Prezzi e disponibilità

La nuova Anycubic Photon Ultra DLP sarà inizialmente disponibile al pre-ordine su Kickstarter a partire dal 15 settembre 2021 ad un prezzo di 399$ per i primi 100 esemplari e a 499$ per i successivi. Più in là, la stampante 3D dell’azienda sarà distribuita anche sullo store di Amazon ad un prezzo di 599$.