Una notizia inaspettata arriva da Mountain View che ha lasciato sgomenti molti utenti fidelizzati Google anche nel mondo dei motori e della navigazione. Ad apprendere la news sono stati gli sviluppatori della community di XDA. In pratica, con l’arrivo di Android 12, tutti gli utenti dovranno dire addio all’amico di viaggio Android Auto. Chi lo sostituirà? Scopriamolo insieme.

Android Auto: tutto pronto per l’addio

“La modalità di guida dell’Assistente Google è la nostra prossima evoluzione dell’esperienza di guida mobile. Per le persone che utilizzano Android Auto nei veicoli supportati, quell’esperienza non scomparirà. Per coloro che utilizzano l’esperienza al telefono, verrà eseguita la transizione alla modalità di guida dell’Assistente Google“.

È questo il contenuto di un comunicato comparso di recente sul Blog di Big G. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio, ma sicuramente una notizia che ha lasciato molti fan di Android Auto a bocca aperta.

Per ambientare gli utenti al futuro, Google ha deciso per ora di lasciare Android Auto come sistema infotainment di default sulle auto, mentre sugli smartphone aprire alla possibilità di abituarsi a Google Assistant:

“Android Auto è ora disponibile solo per gli schermi delle auto. Sul telefono, prova invece la modalità di guida dell’Assistente Google“.

Tuttavia, il cambiamento ci sarà ed è stato confermato dall’azienda che ha concluso l’articolo pubblicato sul suo blog in questo modo:

“Con Android 12, la modalità di guida di Google Assistant sarà l’esperienza di guida mobile integrata. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli da condividere. Per i possessori di auto compatibili con Android Auto non cambierà nulla“.

La conferma di 9TO5Google

È arrivata anche la conferma di 9TO5Google. Infatti la testata giornalistica dopo aver parlato direttamente con Google ha dichiarato:

“Siamo in grado di confermare che Android Auto for Phone Screens effettivamente si chiuderà con il rilascio di Android 12. L’esperienza non sarà più disponibile per gli utenti con Android 12, ma ancora su versioni precedenti del sistema operativo. Google ha affermato che la modalità di guida assistita sarà l’esperienza di guida mobile integrata su Android 12“.