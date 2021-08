Forza Horizon 5 sta emozionando tutti i gamer che hanno un PC o una Xbox. Realizzata da Playground Games, questa serie automobilista open world ha fatto una vera fortuna facendo innamorare tantissimi giocatori che oggi sono veri e propri fan sfegatati. Se volete conoscere tutte le ultimissime novità del nuovo videogioco non dovete perdetevi questo evento live.

Forza Horizon 5: segnatevi questo appuntamento per domani

Se ci tenete a essere aggiornati di tutte le novità che saranno introdotte in Forza Horizon 5, dovete segnarvi questo appuntamento per domani e non mancare di assistervi. Si tratta di un livestream organizzato proprio da Playground Games per informare con un video i fan del videogame su tutti gli aggiornamenti.

Segnatevi quindi questa data: domani, martedì 24 agosto ore 19:00. Proprio al termine della conferenza di Microsoft alla GamesCom 2021, Forza Horizon 5 si esibirà in tutte le sue novità incredibili. I contenuti non ci sono stati anticipati, ma data la caratura del videogioco non possiamo che aspettarci grandi cose.

Wondering when the next Let’s ¡Go! is? Tune in right after Xbox’s gamescom livestream on Tuesday! You can watch all the action here: https://t.co/rXLuDb5sWb. pic.twitter.com/xdm2NiQAVo — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 20, 2021

Pensiamo che in questa occasione sarà mostrato prima il trailer di Forza Horizon 5 e, successivamente, sarà fatto un approfondimento del nuovo capitolo di questa serie davvero amata in tutto il mondo.

Ecco il testo integrale del tweet di Forza Horizon pubblicato il 20 agosto 2021 contenente anche il link per assistere alle novità: “Mi chiedo quando il prossimo Let’s ¡Go! è? Sintonizzati subito dopo il livestream della gamescom di Xbox martedì! Puoi guardare tutta l’azione qui: twitch.tv/Forza“.

Insomma, si tratta sicuramente di un appuntamento da non perdere per chi ama Forza Horizon e ha seguito tutti i suoi capitoli. Tra l’altro questo è uno dei giochi che ha fatto la fortuna di Microsoft nel mondo del gaming. Sappiamo quanto non è facile tenere il passo contro la diretta concorrente PlayStation.

Non ci resta che attendere l’evento streaming e così goderci quanto di spettacolare hanno preparato quelli di Playground Games su Forza Horizon 5. Intanto possiamo goderci le splendide immagini dell’annuncio ufficiale del trailer.