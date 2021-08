Chissà perché, ma questa notizia non stupirà nessuno. La compagnia telefonica Vodafone ha messo in piedi dei nuovi aumenti che porteranno in alto le sue promozioni. Dunque, ci saranno dei cambiamenti con modifiche unilaterali che andranno a coinvolgere direttamente più tariffe messe insieme.

In più, è stato anche inviato un SMS a tutti i clienti che saranno interessati da questo cambiamento, con tanto di comunicato di Vodafone che avvisa gli utenti riguardo gli aumenti che si susseguiranno nei mesi a seguire. Ecco di seguito il messaggio di cui stiamo parlando:

“per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02.”

Vodafone: tutte le offerte che saranno soggette a rimodulazioni

Insomma, le persone che hanno una promozione attiva sia a casa che su mobile se la sono vista con le rimodulazioni, reagendo in maniera per nulla positiva. Andiamo a scoprire di seguito quali sono gli aumenti, i quali sono pari a circa 1,99 euro per tutte le offerte disponibili:

Vodafone Casa Senza Limiti;

Casa Zero Pensieri New;

Casa Zero Pensieri Plus;

Casa Senza Limiti Plus;

Telefono Senza Limiti;

Telefono Senza Limiti Extra;

Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso;

Perché allora gli utenti continuano a scegliere Vodafone? La risposta è semplice, l’operatore rosso è uno dei provider più importanti sul territorio. Tali aumenti però stanno portando sempre più disagi tra i clienti.