È davvero poco il tempo che ci separa dall’uscita del primo volume della quinta e ultima stagione di una delle serie TV più amate di Netflix, ossia La Casa di Carta. Di fatto, la fiction spagnola è riuscita a raggiungere un successo planetario e a partire dal 3 settembre 2021 sarà disponibile il primo volume della quinta stagione. Il secondo volume, invece, sarà distribuito sulla piattaforma californiana il 3 dicembre 2021. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: entrano in scena dei nuovi personaggi

La season 5 de La Casa di Carta si è preannunciata già da diverso tempo davvero interessante e ricca di azione, soprattutto dopo che gli utenti hanno avuto la possibilità di vedere il trailer durante il mese di agosto, dove si vedeva il Professore in netta difficoltà incatenato dall’ispettore Sierra. E non finisce qui, poiché nella nuova stagione dello show vedremo tre personaggi del tutto nuovi, un numero che non era mai stato raggiunto nelle stagioni precedenti.

Nonostante sia molto difficile conquistare sin da subito il cuore e la mente degli utenti di tutto il mondo, René, interpretato da Miguel Angel Silvestre – attore salito alla ribalta grazie alla serie TV anch’essa diventata molto famosa Sense8 – cercherà di ritagliarsi il suo spazio all’interno della storia. René sarebbe l’amore della vita di Tokyo, ossia colui con il quale ha iniziato a fare le rapine. Subito dopo c’è Sagasta, interpretato da Josè Manuel Seda, nel ruolo del comandate delle Forze speciali dell’esercito spagnolo, e infine Rafael, interpretato da Patrick Criado, che sarebbe addirittura il figlio di Berlino!

Si parla di volti nuovi ma con storie che derivano dal passato dei personaggi che già c’erano, un passato che a quanto pare non è mai andato via del tutto. Siete pronti per assistere alla nuova e ultima stagione de La Casa di Carta?