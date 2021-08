WindTre è senza dubbio tra i provider protagonisti dell’estate, almeno nel campo della telefonia mobile. Il gestore arancione rilancia la sua sfida a Iliad ed agli altri operatori low cost, puntando su una tariffa molto vantaggiosa con internet quasi illimitato. La promozione in questione è la WindTre Star+.

WindTre contro Iliad: la tariffa dell’estate con Giga quasi no limits

Il pacchetto della WindTre Star+ garantisce un ottimo rapporto tra il costo di rinnovo mensile e le soglie di consumo previste mensilmente per gli abbonati. Nel dettaglio, gli utenti potranno usufruire di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per la connessione di rete con prestazioni internet 4G. Il prezzo di rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione con WindTre dovranno rispettare però una serie di condizioni. Oltre al costo mensile, ad esempio, l’operatore arancione chiede agli utenti un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM.

Sempre tra le condizioni, rientra la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è fondamentale ai fini di questa promozione. La WindTre Star+ per ora non è infatti disponibile per tutti i già clienti. Per completare l’operazione di portabilità saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

La WindTre Star+ deve essere richiesta presso uno punti vendita del gestore sul territorio nazionale. Non disponibile invece la promozione sul sito ufficiale dell’operatore.