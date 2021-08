Generazione 56K: il nuovo show di Netflix che si presenta come Serie TV commedy nata nel 2021 grazie ad un’idea di Francesco Ebbasta (noto soprattutto per essere il regista dei The Jackal, nota casa di produzione napoletana). Con Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli e prodotto anche da Cattleya, questo nuovo show e’ ancora in fase embrionale nonostante la critica abbia risposto bene ai vari episodi.

La comedy si basa su due personaggi principali: Daniel e Matilda, due ragazzi che si conoscono da bambini che finiranno per innamorarsi l’uno dell’altra dopo un time-skip che li vedra’ crescere fino a diventare adulti. Insieme a loro ci sono anche Luca e Sandro, gli amici di sempre e portavoce di una generazione definita “56K“.

Tra amori vissuti e voglia di riscoprire se stessi inseguendo i propri sogni, ecco quindi la trama di questo nuovo show di Netflix.

Cast e trama

La serie e’ ambientata a Napoli e Procida (due location molto rinomate) e narra la storia di Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli), due ragazzi che si conoscono da quando sono bambini. L’intreccio delle loro storie, soprattutto per quanto riguarda quello sentimentale, riuscira’ a far emergere in loro il lato piu’ puro, facendo scaturire da esso sogni e speranze che andranno a sorreggere la trama stessa dell’intera serie.

Mentre poi abbiamo Luca e Sandro (Gianluca Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal), le classifiche macchiette frutto di una generazione che e’ vissuta a pane e SMS. Grazie al loro spirito comico, la loro voglia di comunicare attraverso la risata i valori che permeavano l’adolescenza degli anni ’90 e l’introduzione di argomenti che ancora oggi fanno discutere molto, come l’introduzione di internet e l’utilizzo dei social come strumento essenziale, il quadro sembra essere piu’ che completo.

Il cast comprende: Angelo Spagnoletti (Daniel), Cristina Cappelli (Matilda), Alfredo Cerrone (Daniel), Azzurra Iacone (Matilda), Fabio Balsamo (Sandro), Gianluca Fru (Luca), Egidio Mercurio (Sandro), Gennaro Filippone (Luca), Claudia Tranchese (Ines), Sveva Simeone (Ines), Sebastiano Kiniger (Enea) ed Ernesto Mahieux (Punzo).