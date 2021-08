Il nuovo volantino Trony promette a tutti gli effetti un’Estate di sconti speciali, con prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali tutti gli utenti riusciranno a fare i conti per cercare di spendere sempre meno sui vari prodotti che andranno effettivamente ad acquistare.

La campagna promozionale corrente, lo rammentiamo, è attiva solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio dislocato in Sardegna, non sarà possibile ricevere gli stessi sconti sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale, con scadenza fissata al 25 agosto.

I migliori sconti Amazon sono in esclusiva per voi sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito iscrivendovi a questo link.

Trony: il volantino con le migliori offerte

Le migliori offerte del volantino Trony partono dai top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S21, uno smartphone estremamente interessante, caratterizzato da specifiche di ottimo livello, oggi disponibile all’acquisto a 769 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

In alternativa consigliamo di scegliere tra Vivo X60 Pro a 699 euro, Vivo Y72 a 299 euro, Vivo V21 a 399 euro, Motorola Moto G 5G a 279 euro, Motorola Moto E7 Power a 129 euro, Motorola Moto E7i Power a 99 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Oppo A54 a 249 euro o Oppo A15 a 129 euro. Volendo infine tornare verso la fascia alta, non dovete lasciarvi sfuggire iPhone 12 Pro a 1149 euro, Xiaomi mi 11i a 599 euro e altri ancora.

Tutte le migliori proposte del volantino Trony sono per voi raccolte direttamente nel nostro articolo, in questo modo potrete conoscerle e scoprirle in esclusiva da vicino.