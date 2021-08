Sono arrivate notizie inedite sul finale di stagione di una delle serie TV più attese dell’anno, La Casa di Carta 5. Presto saranno disponibili i primi 5 episodi davvero incredibili che lasceranno gli spettatori a bocca aperta, incollati agli schermi. Netflix sta già preparando il terreno con alcune foto e video come il Trailer e i poster dei personaggi della quinta stagione. Ma ciò che ha davvero stupito sono le dichiarazioni di Álex Pina in merito agli ultimi episodi. Scopriamo le novità.

La Casa di Carta 5: ecco le novità rivelate da Álex Pina

In occasione dell’imminente uscita dei primi 5 episodi de La Casa di Carta 5, Álex Pina si è concesso in un’intervista rivelando alcune novità davvero calde. Tutti noi ormai sappiamo che questo finale di stagione sarà davvero incredibile, ma allo stesso tempo spaventoso. Ad ogni modo, ciò che ha svelato ulteriormente il creatore della serie ha dell’incredibile.

In pratica, la morte di Nairobi ne La Casa di Carta 4 non solo ha segnato tutta la banda, ma continuerà a “illuminare la loro lotta nell’ultima stagione“. Inoltre, il Professore si troverà a dover affrontare uno scontro finale con la polizia. Cosa succederà di preciso non lo sappiamo, Álex Pina ha solo accennato a questo.

Infine, Pina ha confermato che tutti “i personaggi dovranno combattere per la propria vita. Ci sarà una vera guerra” durante gli episodi de La Casa di Carta 5. Insomma, una vera e propria rivoluzione narrativa che non concederà margini di errore ai nostri tanto amati personaggi rinchiusi da oltre 100 ore nella Banca di Spagna. Ricordiamo inoltre che il Professore si trova assediato da Alicia Sierra che lo ha incatenato, tenendolo sotto scacco.

La Casa di Carta 5 uscirà divisa in due parti: i primi 5 episodi saranno disponibili su Netflix dal 3 settembre 2021, mentre gli ultimi 5 dal 3 dicembre 2021. Questi 10 decreteranno la fine di una delle serie TV più amate di sempre. Speriamo solo in uno spin-off che possa placare la nostalgia.