Le nuove offerte Euronics sono davvero da far perdere la testa, rappresentano un buonissimo punto di partenza per tutti gli utenti che sono alla ricerca delle migliori occasioni per cercare di spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato.

Il volantino Euronics è oggi attivo solo in determinati punti vendita in Italia, avete capito bene, i prezzi che andremo a raccontarvi non sono disponibili ovunque, ma solo nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, con scadenza fissata al 25 agosto 2021. Le scorte, secondo quanto comunicato dall’azienda, non dovrebbero minimamente rappresentare un problema.

Euronics: il volantino con le migliori occasioni del giorno

Euronics non si ferma più e punta dritta verso al fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo ad ogni consumatore un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato in negozio. Gli smartphone in promozione appartengono più che altro alla fascia intermedia della telefonia mobile, con l’unico top individuato nel Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition lanciata nel corso del 2020, e caratterizzata dalle medesime specifiche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon. Al momento attuale, se interessati all’acquisto, è in vendita a 499 euro nella variante no brand.

Tutti coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno fare affidamento su modelli decisamente più economici, del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e simili. Ricordando e sottolineando le varie limitazioni discusse in precedenza.