Per il mese di agosto 2021 è arrivata una bella sorpresa per alcuni già clienti di Vodafone. Come segnalato online in queste ore, infatti, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di proporre le sue offerte Vodafone Special Minuti CB a dei prezzi ancora più bassi che partono da 6 euro al mese.

Vodafone: le offerte Special Miniti CB a partire da 6 euro al mese per alcuni già clienti

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di proporre ad alcuni clienti selezionati delle offerte appartenenti alla gamma Vodafone Special Minuti CB a dei prezzi ulteriormente ridotti. Vediamo brevemente di quali offerte si tratta.

Vodafone Special Minuti 7 GB

La promo in questione parte da un prezzo di 6 euro al mese ed offre 7 GB di traffico per navigare con connettività 4G e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo, tuttavia, può variare in base alla proposta personalizzata fatta dall’operatore, fino ad arrivare a circa 10 0 12 euro.

Vodafone Special Minuti 30 GB

Similmente a quella precedente, la promo in questione offre sempre minuti di chiamate senza limiti ma ben 30 GB per navigare. Il costo mensile può variare e parte dai 9 euro fino a circa 20 euro.

Vodafone Special Minuti 100 GB

Questa promo offre un enorme quantitativo di Giga per navigare pari a ben 100 GB con connettività 4G e mette sempre a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti. Anche in questo caso, il costo può variare dai 13 euro fino a circa 20 euro.

Come già detto in precedenza, l’operatore telefonico Vodafone sta proponendo alcune di queste offerte soltanto ad alcuni suoi già clienti o tramite l’applicazione ufficiale o tramite l’invio di un SMS. Si tratta quindi di offerte personalizzate dall’operatore e non sono attivabili da tutti.