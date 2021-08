Tra i titoli più acclamati troviamo anche Lupin. Le sue due stagioni hanno incollato i fan allo schermo che hanno divorato gli episodi in un batter d’occhio. Sono quindi tutti in attesa della terza stagione. Scopriamo insieme quando uscirà e cosa succederà ad Assane Diop nei nuovi episodi di questa serie TV Netflix. Alcuni dettagli di Lupin 3 vi faranno letteralmente impazzire.

Lupin 3: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova trama

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova trama di Lupin 3 che, acclamato dalla critica, ha confermato l’arrivo dei nuovi episodi? A rivelarlo è stato proprio il co-showrunner George Kay:

“Le cose stanno andando bene, in pratica, e stiamo scrivendo, e Omar è davvero coinvolto a livello di personaggio, è molto attivo e acuto quando ha a che fare con la sceneggiatura e con il viaggio di Assane in tutte queste storie. Perciò sì, è entusiasmante. È fantastico costruirci su di più, confondere le acque e creare più conflitti e complicazioni“.

Quindi ci pare di capire che i colpi di scena in Lupin 3 non mancheranno. Come se non fossimo abituati alle stagioni precedenti! Pensiamo solo all’arresto di Hubert Pellegrini, proprio grazie ad Assane che ha vendicato anche il padre Babakar. Ciò ha innescato il desiderio di vendetta di chi è stato toccato sul vivo da queste vicende.

Data di uscita della terza stagione

Veniamo ora alla domanda più scottante per Lupin 3. Quando è prevista la data di uscita della terza stagione? Stando a quanto sappiamo fino ad oggi, probabilmente i nuovi episodi usciranno entro l’estate del prossimo anno. Al massimo potrebbero slittare a inizio autunno, cosa che non farebbe piacere ai fan.

Ovviamente nel cast ritroveremo Omar Sy, Lupin e Antoine Gouy che interpreta l’amico Benjamin. Ci saranno anche Soufiane Guerrab, l’Agente Guedira oltre a Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire e Shirine Boutella che interpreta Sofia Belkacem. Concludiamo con Clotilde Hesme nel ruolo di Juliette Pellegrini e Etan Simon nel ruolo di Raoul.

Insomma, la cosa più importante è che Lupin 3 si farà. Quindi possiamo aspettarci una terza stagione, nuovi episodi e un seguito a questa trama incalzante ed emozionante. Tuttavia per nuovi dettagli dobbiamo pazientare ancora un po’.