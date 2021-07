Lupin è una delle ultime serie thriller di Netflix piu’ di successo, e adesso siamo arrivati alla fine della seconda stagione. Lo show si presenta come una rivisitazione di Arsène Lupin: il famoso ladro gentiluomo ed esperto di travestimenti, dal vecchio romanzo francese. Assane Diop, un ladro professionista, era l’unico figlio di un immigrato senegalese che si era trasferito in Francia per offrire a suo figlio una vita migliore.

Il padre di Assane è falsamente accusato dal suo datore di lavoro, il ricco e potente Hubert Pellegrini, di aver rubato una costosa collana di diamanti. Si impicca nella sua cella per umiliazione, lasciando Assane orfano. Quest’ultimo, giura di vendicarsi della famiglia Pellegrini.

Utilizzera’ quindi la sua attrattiva e le sue abilità di ladro, inganno e travestimento per scoprire le malefatte di Hubert. La serie all’inizio contava 10 episodi. I primi cinque dei quali sono stati lanciati a gennaio 2021 e il resto l’11 giugno 2021. Ultimamente, lo showrunner ha deciso di rinnovare Lupin per una terza stagione su Netflix.

Data di uscita della stagione 3 di Lupin

La terza stagione di Lupin non ha ancora una data di uscita, anche se dovrebbe arrivare a metà del 2022. George Kay, uno dei co-creatori dello show, ha rilasciato pochi commenti a riguardo: “Stiamo attivamente sviluppando la trama con la vera fiducia che ciò accadrà perché la reazione ai primi cinque episodi suggerirebbe che abbiamo tutte le possibilità di suscitare forte interessa con la stagione 3, che uscirà l’anno prossimo, a meno che qualcosa non vada completamente storto!”

Aggiornamenti sugli episodi della stagione 3

Le stagioni 1 e 2 di Lupin hanno avuto cinque episodi ciascuna e prevediamo che anche la terza stagione sarà relativamente cosi lunga. Nonostante siano relativamente pochi, considerando la fitta trama di personaggi e situazioni da affrontare durante una stagione, lo show si e’ dimostrato molto esplicativo.