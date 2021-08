MediaWorld torna in auge nel mercato della rivendita di elettronica, riuscendo a proporre al pubblico un’occasione davvero unica nel proprio genere, ovvero la possibilità di mettere le mani su prodotti relativamente economici, ma comunque dalle prestazioni molto elevate.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile per tutti in Italia, ciò sta a significare che l’accesso è possibile sia nei punti vendita, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, a patto che in questo caso si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (tranne che in alcuni casi). Coloro che invece supereranno i 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Godete dei migliori codici sconto Amazon, e di tutti i prezzi più bassi del momento, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld: questi sconti sono incredibili

Le occasioni messe sul piatto da MediaWorld sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro, nonostante comunque il focus sia centrato quasi esclusivamente sul mondo della telefonia mobile. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è chiaramente l’Oppo Find X3 Pro, un vero e proprio best buy per gli utenti che vogliono godere delle migliori prestazioni, e che sono comunque disposti a spendere cifre elevate, corrispondenti a 976 euro.

Restando entro lo stesso brand, e generazione, ma riducendo le aspettative generali, è possibile affidarsi all’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 662 euro, e rappresenta davvero il giusto compromesso per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.