Si è da poco concluso l’evento di presentazione di HONOR durante il quale è stata svelata la nuova serie di smartphone top di gamma Magic3. Nello specifico, questa serie è composta da ben tre dispositivi, ovvero HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+ e tutti e tre si distinguono per il design super curato e per le elevata performance.

HONOR svela ufficialmente la nuova serie di flagship HONOR Magic3

La nota azienda HONOR ha dunque svelato ufficialmente a livello globale la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Si tratta in particolare dei primi flagship presentati dopo la sua indipendenza dal brand Huawei. Con questa serie e anche per il futuro, HONOR ha intenzione di sorprendere e di offrire prodotti di elevata qualità e un servizio clienti eccezionale.

George Zhao, ovvero il CEO di HONOR, ha infatti così commentato: “HONOR ha sempre messo in mostra le nostre idee più innovative attraverso la serie HONOR Magic, e la serie HONOR Magic3 continua questa eredità. Rappresentando la visione di HONOR per il futuro della tecnologia mobile, siamo orgogliosi delle partnership industriali che abbiamo stretto e che hanno contribuito allo sviluppo di questo nuovo smartphone innovativo, così come dei continui sforzi del nostro team di R&D per reintrodurre HONOR nel mercato globale, in un’esposizione mai vista di eccezionale tecnologia”.

Come già accennato, i nuovi flagship dell’azienda si distinguono per un design curatissimo e all’avanguardia. Troviamo infatti un display supercurvo da 89° e cornici ultrasottili. Il modelli HONOR Magic3 Pro+ si caratterizza per materiali ancora più premium, grazie alla presenza di un Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic e, su tutti e tre i modelli, non manca la certificazione IP68.

La cura da parte dell’azienda si riflette anche nel comparto fotografico. Quest’ultimo dispone di un design denominato “Eye of the Muse” che, con la sua forma concava, garantisce all’obiettivo un maggior quantitativo di luce per ottimizzare al meglio gli scatti. Tutta la serie Magic3 può inoltre contare sul Image Engine, ovvero “un sistema di imaging avanzato potenziato dall’AI, che consente di ottenere immagini di alta qualità e sorprendenti ogni volta”.

La versione Pro+ vanta inoltre la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore con una fotocamera monocromatica da 64MP, una fotocamera Wide da 50MP (con sensore a colori ultra-grande da 1/1.28 pollici insieme all‘AutoFocus Full Pixel Octa Phase Detection (PD), una fotocamera Ultra Wide da 64MP 126° e una fotocamera teleobiettivo da 64MP (con zoom ottico 3x e fino a 100x con OIS). Notevoli inoltre anche le riprese dei video, grazie alla presenza di strumenti ed effetti cinematografici, come la capacità video Magic Log e 3D LUT (Look Up Table). Sul fronte è invece presente una fotocamera frontale 3D ToF per un Face ID Unlock 3D che garantisce anche una maggiore sicurezza.

Le prestazioni di tutti e tre i flagship di HONOR sono poi eccezionali grazie all’ultimo processore di fascia alta di Qualcomm. Stiamo parlando del nuovo SoC Snapdragon 888 Plus, il quale è inoltre supportato su questi device da svariate tecnologie, come la tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X e la OS Turbo X.

Parlando infine di autonomia, i nuovi device di Honor supportano la SuperCharge da 66W e la SuperCharge Wireless da 50W che permettono di ricaricare la batteria da 4300 mAh in tempi brevissimi.

HONOR Magic3/ HONOR Magic3 Pro/ HONOR Magic3 Pro+ – scheda tecnica

Display OLED da 6.76 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con supporto HDR10+ con risoluzione 2772 x 1344 pixel

Processore Snapdragon 888 Plus

Tagli di memoria da 8/128 GB o 8/256 GB / 8/12 GB di RAM e 256/512 GB / 12 GB di RAM e 512 GB

Tripla fotocamera da 50+64 (monocromatica)+13 MP(grandangolare) / Quad camera da 50+64+13+64 MP (teleobiettivo) / 50+64+64+64 MP

Fotocamera frontale da 13 megapixel

Batteria da 4600 mAh ricarica rapida da 66W / 4600 mAh con ricarica rapida da 66W e ricarica wireless da 50W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia MagicUI 5.0

Altro: Wi-Fi 6, NFC, doppio speaker stereo

Prezzi e disponibilità

I nuovi flagship di HONOR verranno inizialmente commercializzati in Cina, per poi approdare a livello globale presso gli altri mercati secondo i seguenti prezzi: