DAZN ha sferzato un duro colpo a Sky portandogli via l’esclusiva della Serie A. Non è stata da meno TIMVISION che invece gli ha sottratto la Uefa Champions League con Infinity+. Ecco perché, a beneficio anche dei clienti Sky che amano il calcio, dal 15 luglio il servizio streaming TIMVISION è aperto a tutti. In pratica si può abbonare anche chi non è e non vorrà mai diventare un cliente TIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli del pacchetto che ad oggi è tra i migliori e completi di sempre.

TIMVISION: tutti si possono abbonare al servizio

Incredibile, ma vero, da oggi tutti coloro che vogliono accedere e approfittare del servizio streaming di TIMVISION possono farlo anche se non sono clienti attivi TIM. La scelta da parte dell’azienda è arrivata a causa dei diritti sulla Serie A e sulla Uefa Champions League che Sky ha perso per le prossime stagioni.

Infatti, fino al 28 agosto, i nuovi clienti possono attivare il pacchetto di TIMVISION definito dall’operatore TIM “la nuova casa del calcio e delle tue passioni”. Basterà scorrere fino alla fine della pagina ufficiale fino a trovare la dicitura: “Non sei cliente TIM? Puoi attivare l’offerta TIMVISION dal tuo profilo“. Quindi cliccare su “Registrati per crearne uno“.

L'offerta #TIMVISION Calcio e Sport è un pacchetto completo: DAZN con la #SerieATIM, Infinity+ con la Uefa #ChampionsLeague, Olimpiadi #Tokyo2020 con Eurosport Player, tante competizioni sportive e tutto l'intrattenimento di #TIMVISION. #PalinstestoTIMVISION — TIMVISION (@TIM_vision) July 15, 2021

Da qui in poi, una volta completata l’operazione, l’utente potrà selezionare tra un ricco pacchetto di offerte con inclusi contenuti per tutti i gusti. Oggi vi segnaliamo quello da 19,99 euro al mese che permette di godere di tutto lo sport compreso il calcio con le partite che Sky non trasmetterà più.

Cosa è incluso nel bundle offerto dal servizio streaming di TIM

Cosa è incluso nel bundle di TIMVISION dedicato allo sport, offerto dal servizio streaming di TIM? Scopriamolo insieme e tocchiamo con mano come questa offerta è davvero ghiotta:

prima di tutto abbiamo DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League ;

#TIMVISION, la nuova casa del calcio e delle tue passioni. ⚽ Attiva la promo TIMVISION Calcio e Sport entro il 28/7, l’estate te la offre TIM! 👇 — TIMVISION (@TIM_vision) July 15, 2021

Insomma, grazie allo sgambetto che Sky ha ricevuto da DAZN quest’anno l’abbonamento costerà meno! Tra l’altro ricordiamo che attivando la promozione di TIMVISION entro il 31 agosto, la prima rata del servizio sarà da pagare da settembre.