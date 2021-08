Dopo un periodo di trend negativo ora le criptovalute stanno tornando a volare. Shiba e Dogecoin infatti continuano a regalare soddisfazioni. Qualunque investitore in token dovrebbe cavalcare subito l’onda positiva di queste crypto. Tutto grazie a burn e bull Run. Scopriamo insieme tutti i dettagli di quello che si sta rivelando un trend positivo per meme coin e token.

Shiba e Dogecoin: due criptovalute che tornano in quota

Il mercato degli asset è in forte bull run e su questo non ci sono dubbi. Tra le criptovalute che stanno regalando piacevoli soddisfazioni agli investitori ce ne sono due che stanno tornando in quota. Si tratta di Shiba e Dogecoin, le crypto simpaticamente soprannominate anti Bitcoin.

Per quanto riguarda Shiba, questo trend dovrebbe mantenersi in crescita per il motivo citato dagli esperti di criptovaluta.it, “spinto dall’introduzione del burn del token a livello di protocollo“. Si tratta quindi di un buon momento per le criptovalute in generale e, più nello specifico, per Shiba.

🚨NEW PAIRS ADDED + BURN🔥!!!! The Shiba Community asked for a BURN 🔥 and #ShibaSwap DEVs have listened, and are delivering! As one part of the new listings plans, they have implemented a burn procedure to reduce $SHIB and $LEASH supply. pic.twitter.com/lfooX0S00D — Shib (@Shibtoken) August 7, 2021

All’appello, come vi dicevamo, non manca nemmeno Dogecoin che, tra le criptovalute, promette molto bene. La moneta digitale ha superato in questi giorni quota 0,25 dollari restituendo il sorriso a quegli investitori che iniziavano a storcere il naso per il trend negativo che stava imperversando da due mesi sulle crypto.

Quale futuro per Shiba e Dogecoin

Molti si staranno chiedendo come tutto questo definirà il futuro per Shiba e Dogecoin. Queste due criptovalute, come tutti gli altri meme, seguono la direzione di Bitcoin che, in questi giorni, sta letteralmente volando trascinando tutti in questa scia positiva.

Inoltre, come indicato su criptovaluta.it, “i burn piacciono agli investitori“. Un aspetto ben conosciuto per chi bazzica questo mondo. Tuttavia “oggi è ancora più evidente sia per quanto sta avvenendo su Shiba, sia su altre criptovalute più blasonate“.

Essendo un mercato molto volatile è sempre bene prendere qualche precauzione e mettere in conto momenti di gloria alternati da quelli di sconforto più profondo. Comunque il modo per investire realizzando un guadagno sicuro con le criptovalute esiste e ve lo abbiamo spiegato nei dettagli proprio qui su Tecnoandroid.