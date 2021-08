Notte di San Lorenzo: ecco dove e quando vedere le stelle cadenti

Siete pronti per stasera? Manca pochissimo al grande ed attesissimo evento, che ogni anno segna la fine di una stagione. Insomma, diciamocelo chiaramente, una volta giunti al 10 di Agosto, il tempo scorre troppo velocemente. Ma non ci pensiamo, e godiamoci ciò che resta dell’estate, in tutte le sue sfaccettature e momenti magici.

Anche quest’anno ci sarà la “pioggia” di stelle cadenti di metà agosto, la Notte di San Lorenzo cade infatti il 10 agosto: gli esperti prevedono dimensioni e fenomeni “normali”, in media con gli scorsi anni. “In sostanza – spiega l’astrofisico Romano Serra, tra i fondatori dell’Osservatorio comunale di San Giovanni in Persiceto di Vicolo Baciadonne – l’apparizione di un evento avverrà mediamente ogni 5 o 10 minuti circa, ciò a causa delle condizioni quasi proibitive in termini di inquinamento luminoso ed umidità”.

Partiamo dalle basi. In termini generici si tratta di detriti spaziali che entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, dove bruciano a causa dell’attrito. Ma come avviene questo incontro? Dipende tutto dalla Terra, che nella sua orbita intorno al Sole attraversa ciclicamente delle aree in cui si concentrano frammenti di roccia o ghiaccio abbandonati in precedenza da un corpo celeste più grande, come ad esempio una cometa. Quando questo accade si creano le condizioni per la nascita di una pioggia di scie luminose osservabili a occhio nudo, che rispondono al nome di meteore o stelle cadenti.

Stelle cadenti: quando e dove guardare

In pratica, dalla pianura, si vedranno solo i fenomeni più intensi, mentre la cosa cambierà, se l’osservatore si troverà in collina o montagna. La visione del fenomeno sarà poi agevolata per tutti dall’assenza della Luna, che tramonterà giù in prima serata. E’ importante ricordare che il massimo numero di meteore è previsto nelle notte dell’11 e del 12 agosto. In realtà quelle che nella tradizione popolare si chiamano ‘stelle cadenti’, altro non sono che lo sciame meteorico delle Perseidi, che possono essere viste guardando verso il quadrante Nord-Est della volta celeste, verso la costellazione di Perseo. Per individuare Perseo a occhio nudo, bisogna prima trovare Cassiopea (la costellazione che sembra una W). Sotto di essa sarà visibile la costellazione di Perseo.