Nessuno è perfetto, nemmeno il rover della NASA. Ecco la notizia dell’errore commesso da Perseverance su Marte che ha stupito tutti. Impegnato nella raccolta dei campioni di roccia del Pianeta Rosso, questa volta ne ha combinata una delle sue. Ovviamente, dietro questo fallimento c’è l’errore umano che ha mancato un importante obbiettivo per lo studio di Marte. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Perseverance fa cilecca su Marte

In modo ironico potremmo dire che questa volta il rover Perseverance della NASA ha fatto cilecca su Marte. In pratica una volta che con il suo carotatore supertecnologico si è infilato nel sottosuolo roccioso del pianeta, al momento dell’estrazione al suo interno non c’era nulla.

A comunicare l’accaduto è stato l’amministratore associato della direzione della missione scientifica della NASA, Thomas Zurbuchen dichiarando: “Questa volta non abbiamo fatto centro al primo colpo come speravamo. Sono fiducioso che abbiamo la squadra giusta che lavora su questo e persevereremo verso una soluzione per garantire il successo futuro“. Un duro colpo per i ricercatori e gli scienziati che speravano di raccogliere per la prima volta campioni rocciosi di Marte per esaminarli.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021

Forse un motivo, che non colpevolizza né gli scienziati e nemmeno il povero Perseverance ci sarebbe. Ad individuarlo è Jennifer Trosper, project manager per Perseverance presso il JPL: “La roccia di Marte non reagisce nel modo previsto durante il carotaggio. É meno probabile, invece, che si tratti di un problema hardware“.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa, Perseverance, su Marte aveva scoperto metano, un giacimento antico che potrebbe contenere forme di vita. Ecco perché quei campioni risultano essere particolarmente importanti e urgenti per gli scienziati impegnati in questa missione.

Ad ogni modo, il lavoro di tutti è volto a risolvere il prima possibile questo problema e sembra che siano già a buon punto. Intanto Marte non si sposta e nemmeno Perseverance che è in attesa di ricevere il medesimo incarico, sperando che questa volta possa avere esito positivo.