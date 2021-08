“Piazza Wifi Italia”, un progetto ideato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che mira allo sviluppo di una connessione internet gratuita attraverso un’applicazione dedicata. L’obiettivo e’ quello di estendere la rete wifi su tutto il territorio nazionale.

I lavori sono stati affidati a Infratel Italia, società approvata dal MiSE il 23 gennaio 2019, che ha coordinato i lavori. Da allora sono molti i comuni e le citta’ che hanno acconsentito all’installazione delle tecnologie necessarie al funzionamento di questa nuova rete.

I primi insediamenti sono gia’ in corso in 138 comuni, specificamente parliamo di quelli colpiti dal terremoto del 2016 quali: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Un progetto che mira allo sviluppo del turismo

La lista dei Territori si arricchisce grazie agli interventi dei Sindaci e grazie al lavoro di condivisione del progetto che si e’ svolto per far aderire tutti i vari enti a Piazza WiFi Italia, progetto del Ministero dello Sviluppo economico e Infratel.

Uno degli ultimi arrivi riguarda l’Isola delle Femmine: situata in Sicilia, questo posto offre relax, mare e buona cucina. Il paese vanta una grande tradizione marinara, ed e’ capace di unire l’antica tradizione con le ultime tecnologie a disposizione.

Quindi non solo offre un panorama mozzafiato, ma si presenta al mondo come una dei primi luoghi di villeggiatura piu’ all’avanguardia, avendo approvato il progetto del MiSe.

L’adesione a Piazza WiFi Italia, non solo arricchisce il numero di servizi che si possono offrire ai visitatori o turisti, ma aumenta sicuramente anche il valore intrinseco della localita’ stessa. La possibilità di navigare gratuitamente, per i turisti, e’ un qualcosa da tenere a conto sicuramente, considerando quanti soldi vengono spesi di norma per acquistare GB e minuti illimitati quando si viaggia all’estero.