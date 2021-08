Continuiamo a stupirci nel mondo della numismatica. Ciò che per logica non potrebbe rientrare tra le monete preziose, invece non solo ne fa parte, ma vale anche cifre da capogiro. Ad esempio, pensate che gli euro non possono essere monete rare perché troppo giovani? Se trovi l’euro con la croce hai tra le mani un pezzo da collezione. Ecco tutti i dettagli di questo conio che vi stupirà.

Monete da collezione: 1 euro di Cipro

È sorprendente come, in pochi anni, le monete in euro di Cipro abbiamo raggiunto così tanto interesse da parte dei collezionisti di tutto il mondo. E pensare che il suo ingresso nella moneta unica è stato abbastanza recente, precisamente nel 2008.

Inizialmente le sue monete furono prodotte dalla Zecca della Finlandia con tirature fino a circa 35 milioni di pezzi per i primi anni. Da quando poi l’incarico fu trasferito alla Zecca di Atene il numero di particolari prodotti calò a circa 100 mila l’anno.

Ma ce n’è una in particolare che promette molto bene come investimento futuro. È vero che attualmente il suo valore non è alto, ma in pochi anni potrebbe tranquillamente raggiungere alcune migliaia di euro.

Stiamo parlando delle monete da 1 Euro di Cipro coniate nel 2008 sulle quali è rappresentato l’idolo a forma di croce venerato dal villaggio di Promos all’incirca 3000 anni prima della venuta di Cristo. Si tratta di una raffigurazione dell’arte preistorica di quest’isola che si può ammirare ancora oggi nel Museo Nazionale Cipriota di Nicosia.

Affinché queste monete da 1 Euro di Cipro possano raggiungere una quotazione di tutto rispetto nel mondo della numismatica, è necessario che lo stato di conservazione sia ottimo. In gergo tecnico si definisce Fior di Conio quando la moneta non presenta segni di usura tipici di una che è stata messa in circolazione.

Riconoscere lo stato di conservazione delle monete è uno dei trucchi principali per capirne l’effettivo valore e se il prezzo di vendita è quindi corretto e onesto. Per questo Euro di Cipro ci vorrà un po’ di pazienza e qualche anno, ma poi saprà regalare delle belle soddisfazioni a chi lo possiede.