La nuova Tesla Model S Plaid è la macchina più potente realizzata dall’azienda di Elon Musk. Tuttavia, i ragazzi di Unplugged Performance hanno deciso di modificarne una ottenendo così una vettura ancora più performante.

Grazie alle modifiche effettuate, la Model S Plaid è riuscita ad ottenere il record sul giro del Circuito di Laguna Seca per le vetture elettriche. I primi test sono iniziati pochi giorni la presentazione ufficiale del veicolo da parte di Elon Musk.

La versione modificata da Unplugged Performance ha iniziato a girare sul circuito di Laguna Seca per prepararsi al record. Considerando le tempistiche ristrette, possiamo ipotizzare che il team ha ricevuto in anteprima da Tesla una Model S Plaid proprio per effettuare questa prova.

@Telsa Alien Technology!

A new EV record at Laguna Seca! Dark Helmet was driven by @RandyPobst to a 1:28.2 at TeslaCorsa 16!

For reference fastest production car record is a McLaren Senna with a 1:27.6. 2nd fastest a Porsche 991 GT2 RS with a 1:28:3. All 3 driven by Randy. pic.twitter.com/05K34tkj5U