Poste Italiane: allarme smishing per una pericolosa truffa svuota conto

È allarme smishing per tutti i clienti di Poste Italiane. Si sta infatti diffondendo una pericolosa truffa SMS svuota conto! Come tutti ormai sanno, la nota azienda italiana di servizi postali, da anni si occupa anche di quelli bancari offrendo agli utenti non solo diverse soluzioni per il conto corrente, ma anche forme di investimento e assicurazione. Ecco i dettagli per riconoscere la pericolosa truffa e non cadere vittima dell'SMS svuota conto.