DAZN: un nuovo calendario questa volta asimmetrico con nuovi prezzi

DAZN è in questo momento il licenziatario di riferimento per quanto riguarda il campionato di calcio italiano che a breve ripartirà. Le squadre si sono già riunita e mentre i prezzi della celebre emittente in live streaming sono cambiati.

Si pagherà infatti 29,99 € al mese visto che il servizio includerà molte più partite rispetto al passato. Inoltre in basso potete dare uno sguardo all’intero calendario asimmetrico della prossima Serie A TIM.

DAZN: ecco tutto il calendario in esclusiva

1a Giornata, 22 ago 2021

BOLOGNA – SALERNITANA

CAGLIARI – SPEZIA

EMPOLI – LAZIO

HELLAS VERONA – SASSUOLO

INTER – GENOA

NAPOLI – VENEZIA

ROMA – FIORENTINA

SAMPDORIA – MILAN

TORINO – ATALANTA

UDINESE – JUVENTUS

2a Giornata, 29 ago 2021

ATALANTA – BOLOGNA

FIORENTINA – TORINO

GENOA – NAPOLI

HELLAS VERONA – INTER

JUVENTUS – EMPOLI

LAZIO – SPEZIA

MILAN – CAGLIARI

SALERNITANA – ROMA

SASSUOLO – SAMPDORIA

UDINESE – VENEZIA

3a Giornata, 12 set 2021

ATALANTA – FIORENTINA

BOLOGNA – HELLAS VERONA

CAGLIARI – GENOA

EMPOLI – VENEZIA

MILAN – LAZIO

NAPOLI – JUVENTUS

ROMA – SASSUOLO

SAMPDORIA – INTER

SPEZIA – UDINESE

TORINO – SALERNITANA

4a Giornata, 19 set 2021

EMPOLI – SAMPDORIA

GENOA – FIORENTINA

HELLAS VERONA – ROMA

INTER – BOLOGNA

JUVENTUS – MILAN

LAZIO – CAGLIARI

SALERNITANA – ATALANTA

SASSUOLO – TORINO

UDINESE – NAPOLI

VENEZIA – SPEZIA

5a Giornata, 22 set 2021

ATALANTA – SASSUOLO

BOLOGNA – GENOA

CAGLIARI – EMPOLI

FIORENTINA – INTER

MILAN – VENEZIA

ROMA – UDINESE

SALERNITANA – HELLAS VERONA

SAMPDORIA – NAPOLI

SPEZIA – JUVENTUS

TORINO – LAZIO

6a Giornata, 26 set 2021

EMPOLI – BOLOGNA

GENOA – HELLAS VERONA

INTER – ATALANTA

JUVENTUS – SAMPDORIA

LAZIO – ROMA

NAPOLI – CAGLIARI

SASSUOLO – SALERNITANA

SPEZIA – MILAN

UDINESE – FIORENTINA

VENEZIA – TORINO

7a Giornata, 03 ott 2021

ATALANTA – MILAN

BOLOGNA – LAZIO

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – NAPOLI

HELLAS VERONA – SPEZIA

ROMA – EMPOLI

SALERNITANA – GENOA

SAMPDORIA – UDINESE

SASSUOLO – INTER

TORINO – JUVENTUS

8a Giornata, 17 ott 2021

CAGLIARI – SAMPDORIA

EMPOLI – ATALANTA

GENOA – SASSUOLO

JUVENTUS – ROMA

LAZIO – INTER

MILAN – HELLAS VERONA

NAPOLI – TORINO

SPEZIA – SALERNITANA

UDINESE – BOLOGNA

VENEZIA – FIORENTINA

9a Giornata, 24 ott 2021

ATALANTA – UDINESE

BOLOGNA – MILAN

FIORENTINA – CAGLIARI

HELLAS VERONA – LAZIO

INTER – JUVENTUS

ROMA – NAPOLI

SALERNITANA – EMPOLI

SAMPDORIA – SPEZIA

SASSUOLO – VENEZIA

TORINO – GENOA

10a Giornata, 27 ott 2021

CAGLIARI – ROMA

EMPOLI – INTER

JUVENTUS – SASSUOLO

LAZIO – FIORENTINA

MILAN – TORINO

NAPOLI – BOLOGNA

SAMPDORIA – ATALANTA

SPEZIA – GENOA

UDINESE – HELLAS VERONA

VENEZIA – SALERNITANA

11a Giornata, 31 ott 2021

ATALANTA – LAZIO

BOLOGNA – CAGLIARI

FIORENTINA – SPEZIA

GENOA – VENEZIA

HELLAS VERONA – JUVENTUS

INTER – UDINESE

ROMA – MILAN

SALERNITANA – NAPOLI

SASSUOLO – EMPOLI

TORINO – SAMPDORIA

12a Giornata, 07 nov 2021

CAGLIARI – ATALANTA

EMPOLI – GENOA

JUVENTUS – FIORENTINA

LAZIO – SALERNITANA

MILAN – INTER

NAPOLI – HELLAS VERONA

SAMPDORIA – BOLOGNA

SPEZIA – TORINO

UDINESE – SASSUOLO

VENEZIA – ROMA

13a Giornata, 21 nov 2021

ATALANTA – SPEZIA

BOLOGNA – VENEZIA

FIORENTINA – MILAN

GENOA – ROMA

HELLAS VERONA – EMPOLI

INTER – NAPOLI

LAZIO – JUVENTUS

SALERNITANA – SAMPDORIA

SASSUOLO – CAGLIARI

TORINO – UDINESE

14a Giornata, 28 nov 2021

CAGLIARI – SALERNITANA

EMPOLI – FIORENTINA

JUVENTUS – ATALANTA

MILAN – SASSUOLO

NAPOLI – LAZIO

ROMA – TORINO

SAMPDORIA – HELLAS VERONA

SPEZIA – BOLOGNA

UDINESE – GENOA

VENEZIA – INTER

15a Giornata, 01 dic 2021

ATALANTA – VENEZIA

BOLOGNA – ROMA

FIORENTINA – SAMPDORIA

GENOA – MILAN

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SPEZIA

LAZIO – UDINESE

SALERNITANA – JUVENTUS

SASSUOLO – NAPOLI

TORINO – EMPOLI

16a Giornata, 05 dic 2021

BOLOGNA – FIORENTINA

CAGLIARI – TORINO

EMPOLI – UDINESE

JUVENTUS – GENOA

MILAN – SALERNITANA

NAPOLI – ATALANTA

ROMA – INTER

SAMPDORIA – LAZIO

SPEZIA – SASSUOLO

VENEZIA – HELLAS VERONA

17a Giornata, 12 dic 2021

FIORENTINA – SALERNITANA

GENOA – SAMPDORIA

HELLAS VERONA – ATALANTA

INTER – CAGLIARI

NAPOLI – EMPOLI

ROMA – SPEZIA

SASSUOLO – LAZIO

TORINO – BOLOGNA

UDINESE – MILAN

VENEZIA – JUVENTUS

18a Giornata, 19 dic 2021

ATALANTA – ROMA

BOLOGNA – JUVENTUS

CAGLIARI – UDINESE

FIORENTINA – SASSUOLO

LAZIO – GENOA

MILAN – NAPOLI

SALERNITANA – INTER

SAMPDORIA – VENEZIA

SPEZIA – EMPOLI

TORINO – HELLAS VERONA

19a Giornata, 22 dic 2021

EMPOLI – MILAN

GENOA – ATALANTA

HELLAS VERONA – FIORENTINA

INTER – TORINO

JUVENTUS – CAGLIARI

NAPOLI – SPEZIA

ROMA – SAMPDORIA

SASSUOLO – BOLOGNA

UDINESE – SALERNITANA

VENEZIA – LAZIO

20a Giornata, 06 gen 2022

ATALANTA – TORINO

BOLOGNA – INTER

FIORENTINA – UDINESE

JUVENTUS – NAPOLI

LAZIO – EMPOLI

MILAN – ROMA

SALERNITANA – VENEZIA

SAMPDORIA – CAGLIARI

SASSUOLO – GENOA

SPEZIA – HELLAS VERONA

21a Giornata, 09 gen 2022

CAGLIARI – BOLOGNA

EMPOLI – SASSUOLO

GENOA – SPEZIA

HELLAS VERONA – SALERNITANA

INTER – LAZIO

NAPOLI – SAMPDORIA

ROMA – JUVENTUS

TORINO – FIORENTINA

UDINESE – ATALANTA

VENEZIA – MILAN

22a Giornata, 16 gen 2022

ATALANTA – INTER

BOLOGNA – NAPOLI

FIORENTINA – GENOA

JUVENTUS – UDINESE

MILAN – SPEZIA

ROMA – CAGLIARI

SALERNITANA – LAZIO

SAMPDORIA – TORINO

SASSUOLO – HELLAS VERONA

VENEZIA – EMPOLI

23a Giornata, 23 gen 2022

CAGLIARI – FIORENTINA

EMPOLI – ROMA

GENOA – UDINESE

HELLAS VERONA – BOLOGNA

INTER – VENEZIA

LAZIO – ATALANTA

MILAN – JUVENTUS

NAPOLI – SALERNITANA

SPEZIA – SAMPDORIA

TORINO – SASSUOLO

24a Giornata, 06 feb 2022

ATALANTA – CAGLIARI

BOLOGNA – EMPOLI

FIORENTINA – LAZIO

INTER – MILAN

JUVENTUS – HELLAS VERONA

ROMA – GENOA

SALERNITANA – SPEZIA

SAMPDORIA – SASSUOLO

UDINESE – TORINO

VENEZIA – NAPOLI

25a Giornata, 13 feb 2022

ATALANTA – JUVENTUS

EMPOLI – CAGLIARI

GENOA – SALERNITANA

HELLAS VERONA – UDINESE

LAZIO – BOLOGNA

MILAN – SAMPDORIA

NAPOLI – INTER

SASSUOLO – ROMA

SPEZIA – FIORENTINA

TORINO – VENEZIA

26a Giornata, 20 feb 2022

BOLOGNA – SPEZIA

CAGLIARI – NAPOLI

FIORENTINA – ATALANTA

INTER – SASSUOLO

JUVENTUS – TORINO

ROMA – HELLAS VERONA

SALERNITANA – MILAN

SAMPDORIA – EMPOLI

UDINESE – LAZIO

VENEZIA – GENOA

27a Giornata, 27 feb 2022

ATALANTA – SAMPDORIA

EMPOLI – JUVENTUS

GENOA – INTER

HELLAS VERONA – VENEZIA

LAZIO – NAPOLI

MILAN – UDINESE

SALERNITANA – BOLOGNA

SASSUOLO – FIORENTINA

SPEZIA – ROMA

TORINO – CAGLIARI

28a Giornata, 06 mar 2022

BOLOGNA – TORINO

CAGLIARI – LAZIO

FIORENTINA – HELLAS VERONA

GENOA – EMPOLI

INTER – SALERNITANA

JUVENTUS – SPEZIA

NAPOLI – MILAN

ROMA – ATALANTA

UDINESE – SAMPDORIA

VENEZIA – SASSUOLO

29a Giornata, 13 mar 2022

ATALANTA – GENOA

FIORENTINA – BOLOGNA

HELLAS VERONA – NAPOLI

LAZIO – VENEZIA

MILAN – EMPOLI

SALERNITANA – SASSUOLO

SAMPDORIA – JUVENTUS

SPEZIA – CAGLIARI

TORINO – INTER

UDINESE – ROMA

30a Giornata, 20 mar 2022

BOLOGNA – ATALANTA

CAGLIARI – MILAN

EMPOLI – HELLAS VERONA

GENOA – TORINO

INTER – FIORENTINA

JUVENTUS – SALERNITANA

NAPOLI – UDINESE

ROMA – LAZIO

SASSUOLO – SPEZIA

VENEZIA – SAMPDORIA

31a Giornata, 03 apr 2022

ATALANTA – NAPOLI

FIORENTINA – EMPOLI

HELLAS VERONA – GENOA

JUVENTUS – INTER

LAZIO – SASSUOLO

MILAN – BOLOGNA

SALERNITANA – TORINO

SAMPDORIA – ROMA

SPEZIA – VENEZIA

UDINESE – CAGLIARI

32a Giornata, 10 apr 2022

BOLOGNA – SAMPDORIA

CAGLIARI – JUVENTUS

EMPOLI – SPEZIA

GENOA – LAZIO

INTER – HELLAS VERONA

NAPOLI – FIORENTINA

ROMA – SALERNITANA

SASSUOLO – ATALANTA

TORINO – MILAN

VENEZIA – UDINESE

33a Giornata, 16 apr 2022

ATALANTA – HELLAS VERONA

CAGLIARI – SASSUOLO

FIORENTINA – VENEZIA

JUVENTUS – BOLOGNA

LAZIO – TORINO

MILAN – GENOA

NAPOLI – ROMA

SAMPDORIA – SALERNITANA

SPEZIA – INTER

UDINESE – EMPOLI

34a Giornata, 24 apr 2022

BOLOGNA – UDINESE

EMPOLI – NAPOLI

GENOA – CAGLIARI

HELLAS VERONA – SAMPDORIA

INTER – ROMA

LAZIO – MILAN

SALERNITANA – FIORENTINA

SASSUOLO – JUVENTUS

TORINO – SPEZIA

VENEZIA – ATALANTA

35a Giornata, 01 mag 2022

ATALANTA – SALERNITANA

CAGLIARI – HELLAS VERONA

EMPOLI – TORINO

JUVENTUS – VENEZIA

MILAN – FIORENTINA

NAPOLI – SASSUOLO

ROMA – BOLOGNA

SAMPDORIA – GENOA

SPEZIA – LAZIO

UDINESE – INTER

36a Giornata, 08 mag 2022

FIORENTINA – ROMA

GENOA – JUVENTUS

HELLAS VERONA – MILAN

INTER – EMPOLI

LAZIO – SAMPDORIA

SALERNITANA – CAGLIARI

SASSUOLO – UDINESE

SPEZIA – ATALANTA

TORINO – NAPOLI

VENEZIA – BOLOGNA

37a Giornata, 15 mag 2022

BOLOGNA – SASSUOLO

CAGLIARI – INTER

EMPOLI – SALERNITANA

HELLAS VERONA – TORINO

JUVENTUS – LAZIO

MILAN – ATALANTA

NAPOLI – GENOA

ROMA – VENEZIA

SAMPDORIA – FIORENTINA

UDINESE – SPEZIA

38a Giornata, 22 mag 2022

ATALANTA – EMPOLI

FIORENTINA – JUVENTUS

GENOA – BOLOGNA

INTER – SAMPDORIA

LAZIO – HELLAS VERONA

SALERNITANA – UDINESE

SASSUOLO – MILAN

SPEZIA – NAPOLI

TORINO – ROMA

VENEZIA – CAGLIARI