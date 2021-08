Suburra: arriva lo spin-off con novità entusiasmanti per tutti

Su Netflix ci sono alcune produzioni che sono diventate famosissime e virali in tutto il paese. Secondo quanto riportato una delle serie più seguite in assoluto sarebbe Suburra, nota serie criminale che racconta le vicende di Aureliano e Spadino.

Molti utenti, rimasti orfani della serie terminata con l’ultima stagione, cercano qualcosa che possa scaturire in loro la stessa attenzione. A quanto pare la produzione sarebbe al lavoro su uno spin-off.

Suburra: in arrivo il nuovo Spin-off che prenderà ufficialmente il nome di Blocco 181, ci sarà Salmo

Secondo quanto trapelato ultimamente starebbe per arrivare uno Spin-Off che prenderebbe il nome di Blocco 181. In questo caso però a produrre il tutto sarebbe SKY, che vedrà in questo show un proseguo sia di Gomorra che di Suburra. Molto probabilmente potrebbe figurare nella serie il noto rapper Salmo:

“In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare“.