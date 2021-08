Suburra: sarebbe in programma uno spin-off, ecco alcune novità

Tutti gli show visti su Netflix hanno scaturito grande attenzione negli utenti, i quali si sono innamorati delle pellicole più celebri. Tra queste ovviamente c’è Suburra, con le note vicende di Aureliano e Spadino.

Visto che la serie si è conclusa definitivamente, pare che ora si sia vociferando di uno spin-off che con sicurezza arriverà su Netflix.

Suburra: lo Spin-Off si chiamerà Blocco 181 e vedrà Salmo tra i protagonisti

Stando alle ultime indiscrezioni arrivate sul web, pare che SKY abbia prodotto un nuovo show che prenderà il nome di Blocco 181. Questo dovrebbe mostrare quello che sarà il prosieguo sia di Gomorra che di Suburra. Una delle notizie più interessanti è quella che vedrebbe la presenza all’interno della serie del noto rapper Salmo. Queste le parole del celebre showrunner:

“In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare“.