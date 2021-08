L’operatore telefonico francese Iliad, dal momento del suo arrivo in Italia, ha subito conquistato gli utenti e sbaragliato la concorrenza grazie alle sue proposte davvero interessanti a dei prezzi molto competitivi. Anche per il mese di agosto 2021, in particolare, l’operatore continuerà ad offrire il suo catalogo di offerte pazzesche ad un prezzo di partenza di 4,99 euro al mese.

Iliad continua a sorprendere con le sue offerte pazzesche da 4,99 euro al mese

L’ormai noto operatore telefonico francese, come già accennato, ha deciso di continuare a sorprendere gli utenti. Anche per il mese di agosto 2021, infatti, tutti coloro che vorranno passare ad Iliad potranno attivare una delle offerte pazzesche con minuti e giga a partire da soli 4,99 euro al mese. Ricapitoliamo brevemente di quali offerte si tratta.

Iliad Voce

La prima offerta, ovvero quella dal prezzo più basso di tutte a 4,99 euro al mese, permetterà agli utenti che la attiveranno di utilizzare 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Iliad Giga 40

Saliamo leggermente di prezzo con quest’altra offerta dal costo di 6,99 euro al mese. Con quest’ultima, in particolare, gli utenti avranno a disposizione 40 GB di traffico dati per navigare in internet e sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti.

Iliad Giga 80

Ad un prezzo leggermente maggiorato di 7,99 euro al mese, con questa offerta si potranno utilizzare ben 80 GB di traffico dati. A questi vanno sempre ad affiancarsi minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Iliad Giga 120

Quest’ultima offerta, infine, offre ad un costo mensile di 9,99 euro al mese addirittura 120 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti.