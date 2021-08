CoopVoce: offerte fino a 50GB in 4G con pochi euro al mese

Non ci sono dubbi sul fatto che i gestori virtuali stiamo guadagnando sempre più terreno ultimamente su tutti gli altri provider più famosi. Questo procedimento sta andando avanti ormai da diverso tempo per i provider virtuali, i quali sono ormai in grado di fornire il massimo agli utenti in arrivo. Ci sono certamente alcune case che vanno meglio di altre, una tra le quali è sicuramente CoopVoce.

Quest’ultima sta finalmente riuscendo a macinare terreno dopo i tanti anni passati in letargo. Qualcuno credeva addirittura che potesse sparire improvvisamente ma non sarà ovviamente così, visto che da qualche anno a questa parte i numeri sono cresciuti esponenzialmente. Il merito è del cambio strategia che oggi fortunatamente per il gestore prevede un numero molto più alto di contenuti rispetto al passato. Inoltre i prezzi continuano ad essere molto bassi proprio come testimoniano le ultime offerte disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce: le offerte Evolution includono il meglio al loro interno per pochi euro

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS