Postepay: la truffa è nascosta in un messaggio, si tratta di phishing

Sarebbe troppo semplice recarsi sul web ogni giorno e non doversi guardare le spalle dalle varie problematiche che si propongono. Purtroppo stiamo parlando di un mondo che è stato infettato suo malgrado dai vari truffatori che vogliono arricchirsi alle spalle altrui.

Una delle branche del mondo del web che subisce di più l’ondata delle truffe è sicuramente quella della finanza, la quale si basa su tante carte prepagate, di credito e di debito. La più presa di mira sarebbe la Postepay, avendo tantissimi utenti in giro per l’Italia. Anche in questo caso infatti si parla di un nuovo messaggio phishing, il quale sarebbe riuscendo in alcuni casi ad ottenere le credenziali di accesso ai conti degli utenti. L’obiettivo sarebbe chiaramente quello di svuotarli.

Postepay: questo è il nuovo messaggio a cui bisogna stare attenti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :