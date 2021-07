Dopo aver introdotto un grande update lo scorso mese, il team di sviluppo di Vivaldi ha rilasciato un nuovo aggiornamento. Il browser web arriva così alla versione 4.1 che va ad introdurre diverse novità che faranno felici gli utenti.

L’aggiornamento Vivaldi 4.0 ha rappresentato un grande cambiamento ma le novità per il browser non sembrano essere finite. L’arrivo della versione 4.1 permette agli utenti di migliorare l’usabilità grazie grazie a due nuove funzionalità.

La prima è la possibilità di espandere i gruppi di schede con Accordion Tabs. Gli utenti potranno scegliere tra diversi stili per le tab: Compact, Two-Level o Accordion. Quest’ultima modalità permette di espandere e ridurre a icona le varie schede tenendole sempre in primo piano quando necessario.

La seconda funzionalità invece è denominata Command Chains. Grazie a questa feature, gli utenti potranno collegare insieme gli oltre 200 comandi presenti nel browser Vivaldi. Questo permetterà di usare una singola scorciatoia per avviare una sequenza di azioni.

Entrambe le novità sono state sviluppate per permettere agli utenti di sfruttare sempre al massimo Vivaldi. Infatti, il browser vuole offrire da sempre la massima liberà di espressione agli utenti.

Tutti gli aggiornamenti introdotti sono pensati per garantire la massima versatilità sia in ambiente lavorativo sia per il tempo libero. Jon von Tetzchner, CEO dell’azienda, ha commentato: “Nel cuore di Vivaldi c’è il desiderio di educare ed ispirare le persone a vivere al massimo la navigazione web. Grazie ai continui feedback, cerchiamo sempre di evolvere le feature del nostro browser e aggiungiamo nuove strade per navigare più velocemente e facilmente“



Per provare tutte le novità, è possibile scaricare Vivaldi 4.1 direttamente dal sito ufficiale.