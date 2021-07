Iliad e la sua promo top da 120 giga in 5G, ecco qual è il prezzo

Quando Iliad ha deciso di arrivare in Italia, ha raccolto tutte le energie necessarie per battere la concorrenza già navigata nel settore. Nessuno infatti credeva che questo provider potesse dare una spallata decisiva ad aziende del calibro di Tim o Vodafone, le quali oggi arrancano dietro il noto provider proveniente dalla Francia.

Iliad sta dimostrando di avere tutto ciò che gli altri non avevano, oltre ad aver modificato l’intero panorama della telefonia. Tutti quelli che prima si accontentavano delle offerte di sempre, oggi sono abituati a ricercare una promo con tanti contenuti ed un prezzo basso. Inoltre un altro aspetto che gli utenti ricercano e la durata del prezzo finale. Tutti vogliono che quest’ultimo duri per sempre, senza sorprese per quanto riguarda le rimodulazioni. Iliad offre proprio questo, ovvero un costo mensile perpetuo, il quale anche nel caso delle ultime due offerte non varierà di un centesimo.

Iliad: gli utenti possono avere a che fare con le migliori offerte fino a 120 giga in 5G

Sul sito ufficiale di Iliad sono presenti attualmente due offerte che farebbero invidia a chiunque. Si tratta di due soluzioni molto simili tra loro per strategia ma diverse nei contenuti e nel prezzo. La prima permette di avere 120 giga per navigare sul web utilizzando l’ultima tecnologia del 5G.

Inoltre ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, per un prezzo totale di soli 9,99 € al mese per sempre. C’è poi la soluzione da 80 giga in 4G con tutto senza limiti a 7,99 € al mese per sempre.